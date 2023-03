Salvatore Aranzulla furioso contro Deliveroo: "Andate a quel paese". L'azienda replica

Nel 2019 fu pubblicata la lista nera dei vip che non pagano la mancia ai rider, tra questi comparivano Chiara Ferragni, Fedez, Mauri Icardi, Wanda Nara e anche Salvatore Aranzulla. L'uomo che ha creato un impero sfruttando le poche conoscenze informatiche, e non solo, degli italiani ha condiviso su Facebook un post in cui ha denunciato il comportamento di una delle piattaforme di food delivery più note e utilizzate in Italia: Deliveroo.

Aranzulla denuncia che un rider per consegnargli una pizza si è dovuto attraversare mezza Milano, quando lui l'ordine lo aveva fatto da un ristorante "vicinissimo a casa". "L'app, per non so quale motivo, mi fa fare l'ordine da un punto vendita dalla parte opposta di Milano. Quando me ne accorgo, provo a sentire l'assistenza: sono disposto a pagare per l'ordine e la consegna, ma non a riceverlo perché non ha senso fare pedalare una persona dall'altra parte di Milano" scrive ancora Aranzulla che poi però spiega di aver ricevuto alcun supporto da parte di Deliveroo. "Risposta: non è possibile e ti chiudono la chat. Insomma, hanno fatto pedalare per mezza Milano una persona per consegnare una pizza che è immangiabile. Ma andatevene a quel paese!".

La replica di Deliveroo

In merito al post di Aranzulla Deliveroo ha rilasciato una dichiarazione in replica: "L'ordine è stato consegnato al cliente in meno di mezz'ora, un tempo nella media della stragrande maggioranza degli ordini effettuati su Deliveroo".