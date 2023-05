Salvatore Aranzulla è diventato papà: la prima foto

Salvatore Aranzulla è diventato papà. L'esperto di pc diventato famoso per i suoi tutorial su come usare programmi, app e tutto quello che riguarda i computer, internet e gli smartphone ha condiviso sui suoi profili social la foto di lui con in braccio un bebè di cui non si conosce né il nome né il sesso. "Se prima eravamo in due, adesso siamo in tre", solo queste parole a corredo dello scatto che lo ritrae sorridente.

Chi è Sabrina, la compagna di Salvatore Aranzulla

Sui social nei mesi passati non era stata annunciata la gravidanza di Sabrina, questo il nome della compagna di Aranzulla, e quindi per i suoi follower è stata una sorpresa (con tanto di numerose battute come ad esempio "Adesso dovrai fare un tutorial su come tenere in braccio un bambino"). Della compagna e madre di sua figlia Salvatore ha parlato in un'intervista l'anno scorso. I due si incontrarono la prima volta nel 2018 per merito di una collaboratrice di Aranzulla, Irene: "Sabrina stava attaccata al cellulare. Da quello di Irene le ho scritto: 'Basta chattare!' E le ho lasciato il mio numero. Al primo appuntamento ci siamo trovati estremamente antipatici. Lei lavora in banca, è una concreta: diceva che l’economia digitale è inconsistente, che non capiva come potesse generare valore. A me, capito?".

Come Salvatore anche Sabrina è nata nel 1990, ma a differenza del compagno è più concreta: di professione è una bancaria. Sui social del compagno non compare mai e questa è una decisione che hanno preso di comune accordo. Sabrina, inoltre, non è un'appassionata di tecnologia e non ha neanche un profilo Instagram.

Il primo incontro, quindi, fu brutto però qualcosa li spinse a riprovarci: "Dopo qualche tempo ci siamo risentiti, e chi sa perché ci abbiamo voluto riprovare. Scattò qualcosa. Non ci siamo più lasciati". "Io senza di lui sarei sregolata e persa - confida Sabrina al Corriere -. Lui senza di me… Diciamo che sono la sola cosa della sua vita che non rientri in un file Excel".