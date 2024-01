Salvatore Esposito si sposa: romantica proposta di nozze per la fidanzata che scoppia in lacrime (video)

Salvatore Esposito ha scelto di iniziare questo 2024 nel modo più romantico possibile, protagonista com'è stato di una scenografica proposta di matrimonio per la fidanzata Paola Rossi. Location del fatidico momento è stata la pista di ghiaccio del Rockefeller Center a New York dove l'attore napoletano, 37 anni, diventato popolare grazie al personaggio di Genny Savastano nella serie tv Gomorra, si è inginocchiato sul ghiaccio per chiedere alla compagna di diventare sua moglie. Impossibile per la destinataria del gesto tanto dolce trattenere le lacrime: davanti al compagno, Paola si è portata le mani al viso e ha detto sì. Il video del momento è stato pubblicato da Esposito su Instagram insieme alla didascalia: ""Ubi tu , ibi ego" Ovunque sarai,io sarò. Ps : She said Yes".

Chi è Paola Rossi, futura moglie di Salvatore Esposito

La fidanzata di Salvatore Esposito, Paola Rossi, è una agente della TT Agency, agenzia di rappresentanza, consulenza e promozione artistica. Laureata in Giurisprudenza, ha conosciuto l'attore mentre studiava in Spagna, paese in cui lei ha sostenuto il progetto Erasmus. L'interesse di Paola verso Salvatore era sorto dopo averlo visto recitare nella serie Sky Gomorra e durante una vacanza di lui era riuscita a conoscerlo.