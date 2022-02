Festa al locale di Briatore: così Salvini e Berlusconi 'discutono' della guerra in Ucraina

Questa forse è peggio del dj set a petto nudo al Papeete. Dopo 48 ore di incessanti tweet sulla guerra in Ucraina, video di bambini malati rifugiati nei bunker, famiglie che si salutano alle stazioni dei bus senza sapere se si rivedranno ancora, "immagini che spezzano il cuore", stralci di partecipazioni televisive e l'indimenticabile preghiera davanti all'ambasciata dell'Ucraina a Roma, giovedì sera, rigorosamente a favore di telecamera, Matteo Salvini si concede una serata di break. Qualche ora di relax a casa prima di riprendere con gli incessanti impegni di questi giorni? No. Una bella festa nel nuovo locale milanese di Flavio Briatore.

Della serata goliardica sui suoi profili non c'è traccia (guarda un po'), ma non ci vuole molto a fare tana per Salvini. Basta sbirciare tra le storie Instagram di Briatore, che tutto contento ha condiviso alcuni video dell'allegra tavolata a cui siede anche Silvio Berlusconi. I due leader di centrodestra sono l'uno davanti all'altro, con loro anche Marta Fascina (compagna di Berlusconi), la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli e altri amici. Fazzoletti sventolati in aria sulle note dei Gipsy Kings, razzetti e bottiglie. "Per Flavio Briatore hip hip urrà" incita la sala il Cavaliere, che poi si gongola davanti al coro "un presidente, c'è solo un presidente". Durante le ore più drammatiche - e forse decisive - della guerra in Ucraina, Salvini e Berlusconi 'discutono' così delle conseguenze che questo conflitto potrebbe avere per l'Italia. L'immagine peggiore che il centrodestra poteva dare, in una pizzeria di lusso.

I video pubblicati da Flavio Briatore

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.