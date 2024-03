Salvini fa 51 anni: "Gagliardo come un 49enne". Massacrato dopo questa battuta, ecco perché

Matteo Salvini compie oggi 51 anni e condivide sui social una foto con le candeline ancora da spegnere. Il vicepremier, spesso controverso e provocatorio con i suoi post, non si è lasciato sfuggire neanche questa occasione per accendere la miccia: "Si affacciano le 51 primavere, ma mi sento tonico e gagliardo come un 49enne - ha scritto, accanto all'immagine di lui sorridente - Grazie per i pensieri, l'affetto, il sostegno e gli auguri a tutti voi. Passano gli anni ma la commozione e la determinazinoe a impegnarmi al massimo per l'Italia e per gli italiani restano. Vi si vuole bene".

Gli auguri e i messaggi d'affetto sono effettivamente parecchi, tra cui anche quelli di diversi volti noti - come Fausto Leali e Patrizia Pellegrino - ma le critiche vanno per la maggiore. A stizzire i detrattori è stato quel 49, secondo molti un chiaro riferimento all'inchiesta sui 49 milioni di euro che la Lega avrebbe ottenuto come rimborsi elettorali senza averne diritto. Una truffa elettorale della Lega Nord di Umberto Bossi e Francesco Belsito, oggi presunta beffa - leggendo i commenti sui social - del leader leghista.

"Forse hai 49 milioni di motivi per sentirti tonico a spese nostre" scrive un utente, e ancora: "Ha fatto la battuta sui 49 milioni, ci deride pure". C'è poi chi gli dà del ladro: "49 come i soldi che avete rubato. Più che gagliardo direi babbeo". E nella lunga lista di critiche non mancano battute piene di sarcasmo: "Con quale delle tue tre famiglie tradizionali trascorrerai questa giornata di festa?".