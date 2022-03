Matteo Salvini compie 49 anni, la fidanzata Francesca Verdini: "Grazie per la tua bontà, ti auguro il meglio"

Oggi Matteo Salvini compie 49 anni e al suo rientro in Italia dopo la trasferta in Polonia che tanto sta facendo discutere, troverà ad aspettarlo Francesca Verdini. Sui social la fidanzata del leader della Lega ha condiviso con i follower una dedica scritta proprio in occasione del compleanno del compagno: “Tanti auguri amore mio grande. Non vedo l’ora di abbracciarti” si legge a corredo di alcune foto di coppia, “Grazie per la tua forza, il tuo coraggio, la tua bontà e la tua generosità. Grazie per questi tre anni, stracolmi di bellezza, amore e gioia. Grazie per non aver mai perso di vista neanche un secondo le cose importanti davvero. Ti auguro il meglio come tu lo porti ogni giorno a me”.

Molti gli utenti che stanno lasciando in calce al pensiero i loro commenti, alcuni volti a rimarcare la solidità del loro legame, altri pronti a tornare sul controverso episodio che ha posto Salvini al centro del dibattito sulla questione Ucraina – Russia. Da parte della giovane produttrice, tuttavia, nessuna replica sull’accaduto.

La storia d’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini

Matteo Salvini e Francesca Verdini fanno coppia da tre anni. Il primo incontro tra il leader della Lega e la produttrice televisiva 29enne figlia dell’ex senatore di Forza Italia Denis Verdini, è avvenuto ad una cena tra amici: “Mi piace così come è. Apprezzo molto il suo essere diretto e concreto. È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza” ha raccontato in un’intervista Francesca, professionalmente impegnata nella casa di produzione fondata da lei e da altri soci. Per ora nei progetti futuri della coppia non c’è il matrimonio: “Non abbiamo fretta. Possiamo aspettare”.