Salvini, fuorionda bomba a Belve: le parole su Fedez (quando pensava di avere il microfono spento)

C'è stato un siparietto tra Francesca Fagnani e Matteo Salvini che è avvenuto al termine dell'intervista del viceministro a Belve. E che sta facendo molto chiacchierare i social. Si tratta di un dietro le quinte, uno di quelli che vengono montati dalla regia come clip finale di "fuori onda", in cui il leader della Lega avanza una curiosità piuttosto insolita. Ovvero: com'è andata l'intervista della giornalista a Fedez? Nel video vediamo infatti Francesca intenta a congedare Salvini al termine dell'intervista quando lui si gira velocemente verso di lei e chiede: "Ma come è andata con Fedez? Mi hanno detto che hai fatto Fedez... Era incazzoso? Mi hanno detto che....". E qui il politico non continua a parlare ma imita il gesto dei fuochi d'artificio, come se il rapper avesse fatto caos durante la sua intervista. Fagnani si limita a rispondere: "Sì, bella", quasi a voler tenere il segreto professionale in attesa della messa in onda.

Un fuori onda che fa particolarmente parlare perché tra Salvini e Fedez i rapporti non sono buoni. Da sempre il cantante critica le posizioni del viceministro, in particolare a proposito del tema dell'inclusività e dei diritti delle coppie omosessuali. Più volte i due si sono scontrati, sui social e non solo. Non a caso, poche ore dopo, Fedez coglie la palla al balzo e risponde al politico attraverso le sue storie: "Ma che ti hanno detto?" scrive condividendo il video, a voler replicare che non ha fatto alcuna scintilla durante la sua intervista.