Matteo Salvini orgoglioso della sua dolce metà: la dedica nel giorno della laurea

Sui social il messaggio del leader della Lega per la fidanzata Francesca Verdini appena diventata dottoressa in Economia e direzione delle Imprese

Con un sorriso aperto alla gioia di un bel traguardo universitario, Matteo Salvini ha condiviso con i follower l’orgoglio per la laurea della fidanzata Francesca Verdini, ritratta accanto a lui con indosso la tradizionale corona di alloro.

“Stamattina qualcuno è diventato dottore magistrale in Economia e direzione delle imprese”, ha scritto il leader della Lega a corredo del selfie di coppia, destinatario degli auguri degli utenti alcuni ignari dell’identità della giovane neolaureata al suo fianco, scambiata per nipote o figlia… La stessa Francesca Verdini ha poi postato sul suo profilo Instagram una sua foto nel giorno tanto importante e, tra le storie, quella di una bellissima orchidea arricchita da un cuore… Che sia il regalo del fidanzato? Chissà. “Qui felicità” è la breve ma chiara didascalia che descrive lo scatto come il suo stato d’animo in un giorno da ricordare.

La storia d’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini

Matteo Salvini e Francesca Verdini fanno coppia da circa due anni. Il primo incontro tra il leader della Lega, 58 anni, e la produttrice televisiva 28enne figlia dell’ex senatore di Forza Italia Denis Verdini, è avvenuto ad una cena tra amici: “Mi piace così come è. Apprezzo molto il suo essere diretto e concreto. È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza”, ha raccontato di recente la donna, professionalmente impegnata nella casa di produzione fondata da lei e da altri soci. Per ora nei progetti futuri della coppia non c’è il matrimonio: “Non abbiamo fretta. Ho 28 anni. Possiamo aspettare”, ha confidato.