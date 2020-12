Matteo Salvini si commuove in diretta per la compagna: "Un gioiello. Ha 28 anni ma è avanti"

Un Matteo Salvini inedito quello che si è visto a 'Oggi è un altro giorno'. Ospite del programma pomeridiano di Rai1, il leader leghista è stato protagonista di una lunga intervista in cui si è raccontato tra pubblico (poco) e privato (molto), ripercorrendo con Serena Bortone tutta la sua vita, a partire dall'infanzia. Si descrive come un bambino timido, cresciuto con rigore da sua madre, mentre "papà era più giocoso" e l'estate, invece, era tutto dei nonni: "Quelli paterni mi portavano al mare, i nonni materni invece in montagna. Sono cresciuto con loro".

Matteo Salvini: "Mi perdo tanto della vita dei miei figli"

Uno dei suoi più grandi rimpianti, invece, è non poter trascorrere molto tempo con i figli, avuti da due donne diverse. "Ho una bambina che ha compiuto 8 anni proprio ieri - ha raccontato - il maschio invece ne ha 18. Da divorziato non ho la fortuna di passare molto tempo con loro, per questo quando stiamo insieme non sopporto se stanno attaccati al telefonino. È uno dei no che gli dico spesso". Salvini spera di recuperare in futuro, quando allenterà con la politica: "Vorrei un po' di tranquillità più avanti. Mi perdo tanto della vita dei miei figli".

Matteo Salvini si commuove per la fidanzata Francesca: "Sono fortunato, è un gioiello"

Gli affetti, per lui, "sono la cosa più bella del mondo". Tra questi, da un anno e mezza c'è Francesca Verdini, che gli fa avere un videomessaggio: "Ciao amore, per farti questo saluto sono venuta sui tetti in campagna, dove sono cresciuta. Dovrei elencare tutte le ragioni per cui ti amo, ma sono troppe. Allora questa è l'occasione per dirti cosa non va: l'orto. Ha fatto solo un pomodoro, sistemalo". Parole piene di semplicità e quotidianità che commuovono Matteo Salvini: "Se volevi fermarmi ci sei riuscita - ha confidato alla padrona di casa - Sono fortunato. Ha 28 anni ma di testa è avanti, è una ragazza straordinaria. Non è facile prendere il pacchetto Salvini, ma lei ha una pazienza e una dolcezza infinita. Sono fortunato perché la mamma di Federico è una donna straordinaria, la mamma di Giulia è straordinaria, e Francesca è un gioiello". Speranzosa di riuscirgli a strappare una promessa di matrionio in diretta, Serena Bortone ci ha provato: "Ci vogliamo sistemare?". Salvini, però, frena: "Con calma, ho già fatto danni. Non verrei poi in televisione a dirlo. Però stiamo già insieme da un anno e mezzo. L'ho conosciuta che avevo 46 anni, lei 26, ma se c'è testa l'età non fa la differenza. Lei è la numero uno". Insomma, se son rose fioriranno, intanto la cosa più importante è proteggere questo amore che gli ha ridato il sorriso.

Mai menzionata, né da lui tantomeno dalla conduttrice, Elisa Isoardi, che invece qualche settimana fa, sempre ospite a 'Oggi è un altro giorno', aveva parlato per la prima volta in tv della loro storia d'amore, finita due anni fa.