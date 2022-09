Salvini star a Venezia con la fidanzata, sul red carpet in smoking

Matteo Salvini si è preso un piccolo break dalla campagna elettorale per accompagnare la fidanzata, Francesca Verdini, alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ieri è stato proiettato 'Franco Zeffirelli, conformista ribelle', docufilm prodotto da lei e firmato dalla regista Anselma Dell'Olio.

"Brava amore" ha detto il leader della Lega alla compagna, subito dopo la presentazione, per poi complimentarsi anche con la regista. A Venezia da martedì, Salvini ha raggiunto ieri pomeriggio il Lido in motoscafo e poi è arrivato con l'auto fino all'entrata laterale del Palazzo del Casinò. Elegantissimo in smoking, è entrato in sala mano nella mano con la fidanzata, che indossava un tailleur grigio scuro, e al termine della proiezione hanno sfilato insieme sul red carpet, sorridenti e complici, concedendosi volentieri ai fotografi e scherzando con loro.

Prima di raggiungere il Lido, Salvini e Verdini hanno pranzato a Venezia, "nella splendida trattoria alla Giudecca che lavora dal lontano 1860", come ha scritto lo stesso leader leghista su Instagram dove ha postato un selfie con la fidanzata.

Le foto pubblicate da Matteo Salvini su Instagram

