Brutta disavventura per Salvo Sottile, non si presenta a I Fatti Vostri. Ecco cosa è successo

Piccola disavventura per Salvo Sottile che ha spaventato il pubblico de I Fatti Vostri che non l'ha visto entrare in studio al fianco di Anna Falchi come ogni mattina. Il conduttore, infatti, ha lasciato la sua collega da sola, per buona parte della puntata di oggi, mercoledì 11 gennaio, e si è presentato con una buona ora di ritardo per colpa di un piccolo incidente che gli ha reso impossibile arrivare in tempo in studio.

Un'assenza, quella di Salvo, che è stata notata da tutti, sia il pubblico a casa che i presenti in studio tra cui il professor Broccolo che ha subito chiesto ad Anna Falchi che fine avesse fatto Sottile. La Falchi, inizialmente, non ha specificato i morivi dell'assenza del collega ma ha solo rassicurato tutti sul fatto che Salvo stesse per arrivare presto e che avesse avuto solo un piccolo contrattempo.

Di quale contrattempo si è trattato? Del fatto che Salvo Sottile è rimasto chiuso in ascensore. Il conduttore e giornalista, infatti, non appena arrivato in studio, verso le 12.00, ha subito spiegato cosa gli fosse accaduto.

"Sono rimasto bloccato in ascensore - ha detto subito Salvo Sottile chiarendo quanto gli fosse accaduto -. "Ero tentato (dal restare lì dentro) avevo un libro, volevo restare lì tutto il giorno poi mi sono detto, l'amore per la piazza, i colleghi e il comitato e ho pensato che avrebbero chiamato i soccorsi. Così mi hanno liberato"

Sottile, quindi, non ha nascosto che avrebbe gradito sfruttare questo piccolo incidente per passare una giornata in tranquillità in compagnia di se stesso e un bel libro, poi, però, è subito stato trascinato nel mondo reale tornando a occuparsi di notizie e di intrattenimento televisivo. La sua assenza, notata da tutti, ha anche portato ad alcuni cambi di scaletta nel talk show. La prima storia della puntata, infatti, è stata saltata e lo show è stato leggermente ridimensionato data l'assenza del conduttore. A non mancare, però, è stato il consueto appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox.