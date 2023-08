Salvo Sottile, il figlio compie 18 anni: le rare foto insieme e la dedica

Due gocce d'acqua. La somiglianza tra Salvo Sottile e suo figlio Giuseppe è impressionante. Il giornalista, molto riservato sulla sua famiglia, ha pubblicato su Instagram alcune foto che lo ritraggono insieme al primogenito, che pochi giorni fa ha compiuto 18 anni: "Mi sembra ieri che sei venuto al mondo - scrive emozionato nel post - Ricordo ogni particolare, la notte in clinica, l'ansia perché tardavi a nascere e poi finalmente tu, la vita, i tuoi occhi semichiusi, il mio cuore fermo un tempo infinito (fino ai tuoi primi respiri), i miei pianti a dirotto mentre ti stringevo al petto e non sapevo perché, forse perché non ero stato mai così felice".

Le parole di Salvo Sottile per il figlio sono piene di amore e commozione: "Sono passati 18 anni da allora - si legge ancora - Oggi sei diventato grande ma per me sarai sempre quel bimbo che portavo a cavalluccio e amava le macchinine verdi e i palloncini rossi arrotolati in testa. Sono orgoglioso dell'uomo che sei diventato. Buon compleanno figlio mio. Il tuo papà".

Salvo Sottile ha due figli, entrambi nati dal matrimonio con Sarah Varetto - con cui si è separato nel 2019 - Giuseppe, di 18 anni, e Maya, la più piccola, che invece ne ha 13. Raramente pubblica sui social le loro foto, ma stavolta l'occasione era davvero speciale. E i follower apprezzano.

Il post di Salvo Sottile