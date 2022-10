Salvo Sottile vs Franco Di Mare, scoppia la lite sui social: gravi accuse

Un acceso botta e risposta tra Salvo Sottile e Franco Di Mare ha ricordato le vecchie ruggini di un rapporto già segnato da screzi passati. Teatro virtuale dello scambio è stato Twitter dove il direttore di Rai3 ha postato il video di un vecchio servizio di Striscia la notizia dove si raccontava che lui aveva palpato il sedere dell'allora collega Sonia Grey durante Uno Mattina. "2004, 18 anni fa. Ecco come andò. Striscia lo sa bene ma continua a parlare di mie molestie. Non è più satira, è diffamazione. E infatti li ho querelati" ha scritto Di Mare a corredo del filmato, riproposto dopo la ben nota recente vicenda di Memo Remigi e Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno.

A questo punto è intervenuto Salvo Sottile: "Possibile che esistano ancora credenze mesozoiche secondo le quali toccare il c**o a una donna (per giunta in tv) è’ “solo uno scherzo”? Ma che messaggio passa così ? Che se scherzi puoi farlo? Io (anche) da telespettatore li trovo “scherzi” di pessimo gusto" il commento con cui ha ripreso il tweet del collega. Pronta la replica di Di Mare: "Prima o poi convincerò una mia ex collaboratrice che riceveva pressioni telefoniche indesiderate da un ex conduttore di rai tre a raccontarlo pubblicamente. Ci faremo risate mesozoiche", è stata la frase che ha trovato la sua risposta in un altro tweet di Sottile. "Siamo pronti" si legge, "Invece altre donne che ricevevano attenzioni e sms indesiderati da un altro “ex” col vizietto delle minacce da mafioso di terza fila mi risulta, siano pronte a raccontarlo prestissimo..sai che risate! Arriviamo al paleolitico!".

La vecchia lite tra Salvo Sottile e Franco Di Mare

Una lite decisamente dai toni accesi quella tra i due colleghi ed ex amici che ha dimostrato come tra i due la questione sorta nel 2020 non si sia mai risolta. Allora Salvo Sottile era stato sostituito nel programma Mi Manda Rai Tre dal direttore di rete Franco Di Mare: "Non mi ha confermato e va benissimo, ci sta. L'unica cosa che mi dispiace è che non mi ha mai parlato chiaramente. Lo consideravo un amico" fu il commento di Sottile; "Ho sostituito Sottile, che non è proprietario di Mi Manda Raitre, con due valentissimi interni Federico Russo e Lidia Galiazzo" fu la replica di Di Mare che allora spiegò di aver voluto fare riferimento a risorse interne alla Rai.