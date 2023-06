Salvo Sottile in piscina con Lucia Borgonzoni: "Tra il giornalista e la senatrice c'è del tenero" (foto)

Tra Salvo Sottile e Lucia Borgonzoni potrebbe essere nato un legame sentimentale. A raccontarlo è Alberto Dandolo che su Oggi torna sul gossip già avanzato a fine febbraio sul quotidiano Il Messaggero mostrando le immagini del giornalista e conduttore Rai in compagnia della senatrice membro del governo di Giorgia Meloni, nonché sottosegretario del ministero della Cultura in quota Lega.

Domenica 25 giugno al Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari) i due sono stati sorpresi insieme in piscina per qualche ora di relax in coppia. Borgonzoni era lì per partecipare in ruolo istituzionale al “Filming Italy Sardegna Festival”, evento organizzato e diretto da Tiziana Rocca, in particolare a un convegno dal titolo “La sala cinematografica allunga al stagione e si prepara alla Revolution”. E in Sardegna c'era anche Sottile, appunto, che proprio sull'isola si era geolocalizzato nella foto postata sui suoi social.

Quando a febbraio scorso, gli era stato chiesto se tra lui e la senatrice ci fosse del tenero: "Nooo… È una persona che conosco e alla quale voglio molto bene. Punto", aveva chiarito Salvo Sottile. Ora le immagini che riaprono il dubbio se tra loro possa essere nato davvero un amore o si tratti solo di un'amicizia speciale.

La vita privata di Salvo Sottile

Salvo Sottile, che dalla prossima stagione non sarà più al timone de I Fatti Vostri ma sbarcherà su Rai3 con un programma in prime time, è stato legato per 15 anni alla collega giornalista Sarah Varetto, da cui ha avuto due figli Giuseppe e Maya, di 18 e 12 anni. Lucia Borgonzoni, inveve, non è mai stata stata sposata e non ha figli.