Salvo Veneziano, bufera per una frase di troppo sul fratello scomparso di Dayane Mello

E' bufera su Salvo Veneziano. Una dichiarazione scritta sul suo profilo Instagram a proposito della morte del fratello di Dayane Mello è stata giudicata inopportuna dai follower. Com'è noto, infatti, questa mattina la concorrente del Grande Fratello Vip è stata colpita da un terribile lutto: il fratello Lucas è morto all'età di 26 anni, pare a seguito di un incidente stradale avvenuto in Brasile. E Veneziano, anch'esso ex protagonista del reality show di Canale 5, ha condiviso un post in cui ha giudicato la scelta della showgirl argentina di non abbandonare il gioco.

La frase di Salvo Veneziano su Dayane Mello

"Condoglianze - ha scritto Salvo sul suo profilo ufficiale - Purtroppo la vita è questa. Ps. posso sembrare cinico ma mi sorprende molto che non stai abbandonando la casa..?". Parole, queste, che sono suonate ai più come un giudizio della scelta fatta dalla donna, ancora sotto choc per quanto avvenuto. Un'esternazione che è rimbalzata in rete, tanto da diventare trend topic su Twitter. Poco dopo, Veneziano ha disattivato i commenti sotto al suo profilo Instagram.

Dayane Mello resta al Gf dopo la morte del fratello

Dayane Mello è distrutta dalla notizia della morte del fratello ed ha deciso di trovare conforto nell'affetto dei suoi coinquilini, restando in gara. In lacrime, la modella ha riferito della morte del fratello ai compagni, spiegando loro di aver voluto rientrare in Casa perché impossibilitata dal raggiungere la sua famiglia in Brasile. "Non posso andare in Brasile, devo essere in quarantena. Per il momento ho deciso di venire, fuori dovevo stare in container, non potevo abbracciare nessuno e non mi sembrava il caso".