Salvo Veneziano annuncia la fine del suo matrimonio dopo 27 anni: "Le cose belle non durano per sempre"

Dopo 27 anni insieme Salvo Venziano e la moglie Giusy Merendino si sono lasciati. Ad annunciarlo con un post social l'ex concorrente del Grande Fratello tra i protagonisti della prima storica edizione del reality del 2000. "Dopo 27 anni purtroppo il mio matrimonio è finito. In comune accordo io e Giusy abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio. Le cose belle non durano per sempre. Ma solo nelle favole" si legge a corredo di una foto che lo mostra con la ex consorte, madre dei suoi tre figli, che spesso si era esposta anche mediaticamente quando si è trattato di difenderlo.

Il pubblico televisivo affezionato al reality di Canale5, infatti, ricorderà quando l'imprenditore tornò come concorrente del Grande Fratello Vip due anni fa, ma venne cacciato per aver pronunciato frasi molto pesanti contro Elisa De Panicis prima e Paola Di Benedetto. In quell'occasione Giusy Merendino spiegò che il marito aveva usato "un intercalare verbale in un contesto goliardico, ma le sue parole non volevano esprimere violenza. In Sicilia il termine 'scannare' significa 'ti ammazzo di baci'" disse allora, come a voler confermare il grande legame con l'uomo che da decenni le era accanto. Ora la notizia di una separazione inattesa dai follower della coppia che stanno commentando con sconcerto la fine di un sentimento che pareva tanto solido.

Clicca se non visualizzi correttamente il post

La storia d'amore tra Salvo Veneziano e Giusy Merendino

Sposato da oltre vent'anni con Giusy Merendino, Salvo Veneziano, imprenditore titolare di diverse pizzerie, è padre di tre figli e già nonno di tre nipoti. La loro storia d'amore è iniziata da adolescenti e ha vissuto momenti di difficoltà come quelli successivi all'incendio della pizzeria di Cesano Maderno, chiusa per via dei danni causati dalle fiamme. Anche in quei frangenti la coppia si è sempre mostrata unita, uscendo insieme dai problemi che però adesso sembrano insolubili.