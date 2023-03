Parola Sam Neill, star di Jurassic Park, dopo la notizia del tumore: "Si parla del mio cancro, ma io sono vivo"

L'attore Sam Neill, 75 anni, famoso per il suo ruolo, così tanto amato, del paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park ha scritto un libro. Lui quel libro, come affermerà su Instagram, non voleva scriverlo, ma ha iniziato a farlo mentre si stava curando da un cancro al sangue allo stadio 3. Era abituato a lavorare e il trovarsi senza poter recitare l'ha portato alla scrittura. Si intitola Te l'avevo mai detto? e parla di tutte le cose "assurde" che gli sono success in vita.

In un'intervista al The Guardiad, che tutto il mondo dell'informazione ha ripreso, Sam Neill ha dichiarato che "Non posso fingere che l'anno passato non abbia avuto la sua parte di momenti bui", il cancro, un linfoma non Hodgkin, gli è stato diagnosticato nel 2022.

Le parole su Instagram dell'attore

"Le notizie su di me sono ovunque al momento" ha scritto l'attore che sottolinea come leggere ovunque "cancro" sia un "po' faticoso perché sono vivo e vegeto e sono otto in remissione da otto mesi, il che mi fa sentire davvero bene". L'attore comunica anche il suo ritorno sulle scene, che gli fa "davvero bene". Reciterà in "Apples Never Fall con Annette Bening e un cast davvero meraviglioso". Sam Nill poi confessa che preferirebbe che i media parlassero del suo libro, che quella è la vera notizia e non del cancro. Lui questo libro non aveva intenzione di scriverlo, però poi aveva bisogno di qualcosa da fare mentre era in cura poiché è sempre stato abituato a lavorare e d'improvviso non poteva più farlo. Era molto autore, ma vedere quante persone lo stanno amando "è fantastico". Il libro parla della sua gratitudine verso la vita e verso la carriera che è riuscito a costruirsi: "Non averi mai pensato che avrei avuto una carriera da attore". Il messaggio condiviso sui social è poi un invito a tutti i suoi fan a non essere troppo preoccupati perché lui sta bene.