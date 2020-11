La frecciata di Samantha Togni a Christian Panucci: "Ecco cosa dico alle donne"

Quanta vaghezza nelle dichiarazioni di Samanta Togni. Intervistata dal settimanale Oggi a pochi mesi dal suo matrimonio con il chirurgo Mario Russo, l'ex ballerina di Ballando con le Stelle preferisce 'bypassare' letteralmente l'argomento Christian Panucci, ovvero l'allenatore a cui è stata legata in passato. Atteggiamento che lascia intendere mancati buoni rapporti tra i due.

Samantha Togni su Christian Panucci

Parlando proprio del matrimonio celebrato a febbraio, Samanta ammette: "Rispondo che con gli altri non mi sono mai sposata. Anzi, con alcuni di loro è durata sin troppo…". E quando la gioralista chiede ulteriori chiarimenti facendo il nome di Panucci, Togni aggiunge: "Non voglio neanche fare nomi, per carità. Ti posso dire che a volte pensi che la vita di coppia sia amare i difetti del compagno, cercare i compromessi perché ti insegnano queste cose sinda ragazza. Io invece volevo essere felice e a tutte le donne dico: cercatela la felicità".

L'amore per Mario Russo e per il figlio Edoardo

E lei l'ha trovata la felicità. Dove? Su un treno. Ebbene sì, perché l'attuale conduttrice de I Fatti Vostri a l'attuale marito si sono conosciuti proprio su un vagone. Poi le nozze lampo, dopo appena 7 mesi, con rito civile. "Ci siamo ritrovati seduti vicino in treno - ricorda oggi - lui stava parlando in inglese con alcuni canadesi. Io all’inizio credevo che fosse del Nord Europa con i suoi colori e un inglese senza inflessioni italiane. Grazie a quell’incontro ho capito che esistono i colpi di fulmine, ne avevo sentito così tanto parlare ma dicevo: “sì, va beh”. Mi ha preso in pieno, capisci?"

Presente all'intervista anche il marito, che ci tiene a sottolineare: "Io non l’avrei apprezzata se fosse stata una donna senza il coraggio di troncare un rapporto insoddisfacente. E sono orgoglioso che abbia scelto me per sempre".

Da una relazione precedente Samanta ha avuto anche un figlio, Edoardo, che oggi ha 18 anni. Che cosa ha significato essere una mamma-ragazza? "Pensa che io l’ho voluto, mio figlio, non è neanche capitato. Significa fare delle rinunce, ma che queste rinunce si fanno volentieri perché è bello crescere insieme. Negli Stati Uniti, ad esempio, dovevo avere un colloquio per l’edizione americana di Ballando, non sono andata. Non credevo che fosse giusto portare via un figlio da un padre che c’è. Lo ritengo egoistico e molto poco corretto".

In basso, Samanta Togni con il marito Mario Russo e il figlio Edoardo