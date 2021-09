Sophie Codegoni al Gf vip 6: arriva la stoccata di Samantha Curcio

Entrambe si sono sedute sulla poltrona rossa del dating show Mediaset e l'epilogo non è stato dei migliori. Oggi la più giovane delle due si appresta ad entrare nella casa più spiata d'Italia ma per l'ex tronista curvy la sua presenza sarà irrilevante

"Non mi sembra che spicchi in particolare per chissà quale dote". Samantha Curcio, "imbeccata" dai followers, prende posizione ed esprime la sua posizione sull'ingresso nella casa più spiata d'Italia di Sophie Codegoni.

L'ex tronista curvy sottolinea come la 19enne "non faccia la differenza per qualcosa in particolare, poi sicuramente ci sarà un motivo per il quale gli autori hanno scelto lei. Parlare della rottura con Matteo dopo 8 mesi in tv lascia pensare che non ha argomenti, ha diciannove anni e si è omologata da un punto di vista estetico […] Ad oggi non mi sembra una ragazza dalla quale prendere esempio per qualche motivo specifico”.

Samantha non è la sola a nutrire delle riserve sull'ingresso al Gf vip di Sophie Codegoni. Anche il compagno di trono Davide Donadei e la fidanzata Chiara Rabbi, amici di Matteo Ranieri, hanno espresso giudizi poco "carini" nei confronti della nuova avventura sotto i riflettori della giovane modella.

Presa posizione, l'ex tronista curvy dichiara anche di non disdegnare l'ipotesi di un suo ingresso al Gf vip mettendo sul piatto tutti i pro ovvero: “Non dovrei cercare casa, non dovrei fare il terzo trasloco in tre mesi, non dovrei vivere l’atmosfera natalizia perché io odio il Natale. Siccome so che dura un sacco di mesi… Pure la psicologa gratis h24 nella Casa, mi prenderei una pausa da Instagram: non vedo controindicazioni! Ciao Alfonso chiamami”.