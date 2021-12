Samantha De Grenet in ospedale

Samantha De Grenet sta trascorrendo qualche giorno in ospedale dopo un’operazione al menisco. "E anche questa è fatta!" ha scritto la showgirl a corredo del post in cui si mostra distesa a letto con la gamba destra immobile: "Un bacino a tutti e grazie per tutti i messaggi che delicatamente mi avete mandato privatamente. Ora starò buona per un po' e avrò una bella scusa per farmi coccolare". I ringraziamenti ai medici che hanno partecipato all’intervento hanno poi seguito l’aggiornamento social destinatario degli auguri di pronta guarigione da parte dei follower, rassicurati con ulteriori storie Instagram circa le sue condizioni di salute in lento miglioramento. "Ora solo un po' di pazienza e tanta fisioterapia" ha aggiunto in risposta a Filippo Nardi, suo compagno di reality nella scorsa edizione del GF Vip.

L’operazione arriva a sette mesi dall’infortunio accaduto durante una partita di padel, causa di una lesione al menisco. Allora l’intervento era stato rinviato e aveva dovuto usare le stampelle per un po’ di tempo. Ora i campi da padel dovranno fare a meno della sua presenza almeno per un po’, come lei stessa aveva anticipato sui social mostrandosi in tenuta sportiva poco prima dell’ultima partita precedente al ricovero in ospedale.