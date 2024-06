Ultimo giorno di liceo per il figlio di Samantha de Grenet: lei si commuove, le foto

Il figlio di Samantha de Grenet ha ufficialmente terminato la sua vita da studente liceale. Un traguardo che la showgirl ha voluto celebrare con storie e un post, dolcissimo, condivisi su Instagram. Brando, che ha compiuto 18 anni lo scorso ottobre, oggi ha terminato il liceo - manca solo la maturità - e per l'occasione era stata organizzata una cerimonia alla quale hanno preso parte sia Samantha sia il marito Luca Barbato. Brando frequentava la rinomata scuola privata Sacro Cuore Trinità Dei Monti, una vera istituzione romana.

"Non mi vergogno a dire che ho pianto", ha scritto de Grenet in una storia Instagram in cui compariva il figlio in abito blu e fiore all'occhiello bianco. "Congratulazioni agli uomini e alle donne di domani", ha poi aggiunto Samantha.

Ma il vero messaggio commovente è arrivato poco dopo, scritto a corredo di due foto in cui compaiono tutti e tre sorridenti: "Oggi è stata una giornata davvero emozionante! La cerimonia di saluto ai ragazzi che quest'anno affronteranno la maturità mi ha toccato profondamente il cuore facendomi fare un lunghissimo viaggio mentale. Sono una donna che con l'età è diventata sicuramente più sensibile e di conseguenza più facile alla lacrima, ma credo che per un genitore, così come per un figlio, la fine della scuola sia qualcosa di estremamente importante". "La scuola - ha continuato ancora de Grenet - ci ha accompagnati tutti in questo lungo percorso di studi, con alti e bassi, con la gioia di grandi risultati e la delusione di piccole 'confitte', ma con la certezza di poter sempre migliorare con impegno e dedizione". Samantha ha poi voluto salutare i docenti: "Insieme ai professori, che ringrazio dal primo all'ultimo, alla preside e a tutto il personale scolastico abbiamo visto crescere e diventare grandi i nostri bambini, gli uomini e le donne di domani che sono certa troveranno il loro giusto posto nel mondo".

"Sono la classica mamma italiana, desidererei avere sempre mio figlio vicino, ma lui non è una mia proprietà e la cosa migliore che posso fare, insieme a mio marito, e dargli gli strumenti più adatti per vivere al meglio la sua vita lasciandolo libero nelle sue scelte. Vola alto Brando... Con tutto l' amore del mondo e molto di più!", ha concluso commossa de Grenet.