Samantha Fox ubriaca scatena una rissa su un volo: arrestata

Samantha Fox ha trascorso una notte in carcere a Londra perché, da ubriaca, ha scatenato una rissa su un aereo della British Airways. A riportare il fatto è The Sun, secondo cui la modella, cantante e attrice 56enne, icona degli anni Ottanta, si trovava su un aereo diretto a Monaco quando iniziato a discutere con un altro passeggero. L'aereo era pronto per il decollo, ma è stato bloccato a Heathrow dopo che Fox, secondo testimoni, ha "dato il via alla rissa". I passeggeri sono stati così invitati a scendere e a rimandare la loro partenza al giorno successivo. Intervenuta sul posto, la polizia ha arrestato Fox per poi rilasciarla dietro pagamento di una cauzione. Dopo l'episodio l'attrice si è detta "profondamente dispiaciuta per l'accaduto e per i disagi causati" e starebbe collaborando con la polizia per chiudere il caso.

Secondo i media inglesi la cantante starebbe ancora passando un periodo difficile dopo la morte, lo scorso marzo, della sorella Vanessa, stroncata da un infarto a soli 50 anni. Samantha Karen Fox ottenne una grande popolarità negli anni ottanta come modella e poi come cantante, soprattutto con i singoli 'Touch Me' (I Want Your Body) del 1986, che raggiunse le vette delle classifiche internazionali di Gran Bretagna, Stati Uniti, Svezia e Australia, e 'Nothing's Gonna Stop Me Now' del 1987. Nel 1983 fu proprio The Sun a lanciarla come modella della storica 'Page 3' dedicato alle donne in topless.