Samantha De Grenet: "Non sono mai andata a letto con un uomo per interesse"

Classe 1970, conduttrice tv, showgirl, modella e una chioma di capelli ricci riconoscibilissima. Parliamo di Samantha De Grenet, uno dei volti tv più noti degli anni '90 e 2000. Protagonista di tantissimi show televisivi come Bellissima, Bazar, Candid Camera Show ma anche volto noto di reality tra cui La Talpa, L'isola dei Famosi, Il Grande Fratello Vip. Oggi Samantha è lontana dai riflettori da un po' ma ha deciso di raccontarsi in un'intervista a cuore aperto al Corriere dove ha ricordato il passato televisivo, i suoi vecchi amori, quella paura di essere considerata raccomandata solo per i suoi fidanzati famosi ma anche l'aborto e il tumore scoperto di recente.

Oggi sposata (per ben due volte) con Luca Barbato, con cui ha avuto un figlio Brando, oggi 19enne, ma Samantha, in passato, ne ha avuti tantissimi di fidanzati vip che l'hanno portata spesso sulle copertine dei giornali di gossip: da Leonardo Pieraccioni a Pippo Inzaghi fino a passare per Francesco Totti. Tutti uomini che lei ha amato e mai scelto per interesse da quanto rivelato dalla stessa.

"Mai stata a letto con un uomo per interesse"

"Non sono mai andata a letto con un uomo per interesse - ha ammesso Samantha -. Sono stata di una rigidezza, col senno di poi, persino eccessiva. Pieraccioni lo amavo così tanto che ho rifiutato proposte di cinema per il terrore che qualcuno dicesse che stavo con lui per interesse. Col senno di poi, sono stata una scema. E ho rifiutato i programmi di calcio quando stavo con Pippo Inzaghi: sia mai che qualcuno pensasse che fossi aiutata".

E sul flirt con Francesco Totti racconta: "Ci sono andata a cena, in barca con amici. Mi ha corteggiata, ma uscivo dalla storia con Filippo e non volevo altri calciatori".

L'aborto a 20 anni

Una vita felice e spensierata, quella di Samantha ma in alcuni momenti anche molto difficile. Ha subito, infatti, un aborto durante il primo matrimonio a 20 anni con Pierfrancesco Micara. "Resto incinta ed eravamo felicissimi ma mentre preparavo il matrimonio ho perso il bambino. Avrei dovuto fermarmi e pensarci meglio ma fu un dolore tale che mi sentivo finita, certa che solo lui potesse capire. Mi sarei separata già in viaggio di nozze e mi presi la responsabilità di andarmene".

Il tumore e la paura di morire

Samantha De Grenet ha scoperto di avere un tumore nel 2018 per caso mettendosi la crema. La diagnosi è stata subito confermata dai medici: cancro al seno. È stata subito operata e ha subito dei cicli di radioterapia. La paura di lasciare da solo suo figlio Brando è stata fortissima, come ha ricordato la stessa: "Mi ero già fatta il film che morivo e Brando si laureava e io non c’ero, si sposava e non c’ero". Oggi, però, Samantha è guarita e sta bene.