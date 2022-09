Samuel Peron e Tania Bambaci svelano il sesso e il nome del bebè in tv

Samuel Peron e la compagna Tania Bambaci sono stati ospiti di Serena Bortone nel programma 'Oggi è un altro giorno' in onda venerdì 23 settembre. Tanta la felicità sui volti della coppia, prossima ad abbracciare il loro primo figlio che nascerà tra qualche giorno. Ed è stato proprio nel salotto pomeridiano di Rai1 che il ballerino e la modella hanno comunicato il sesso del bebè e anche il nome, scelto già al terzo mese di gravidanza.

"Dal 30 settembre qualsiasi momento potrebbe essere buono. Ormai ci siamo" ha confidato la futura mamma di un maschietto che, insieme al suo papà, ha deciso si chiamerà Leonardo, omaggio al grande Da Vinci. Un bimbo che arriva a suggellare il loro amore, iniziato nove anni fa, in seguito al loro primo incontro durante un corso di recitazione a Roma: "Lei come suo solito è arrivata in ritardo. Eravamo già tutti posizionati e seduti, l’ho vista entrare e mi sono detto Ah però questa la devo conoscere bene! Poi ho iniziato a tampinarla quotidinamente, ogni giorno le chiedevo un caffé" ha raccontato Samuel che da sabato 8 ottobre vedremo a Ballando con le stelle accanto a Iva Zanicchi.

Chi è Tania Bambaci, la fidanzata di Samuel Peron

Tania Bambaci, 31 anni, è un'attrice e modella italiana, nata a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Ha rappresentato l'Italia al concorso di Miss Mondo nel 2011 e, in seguito, ha iniziato la sua carriera di attrice recitando sia in diverse fiction per la televisione come Squadra Antimafia, Maltese Il romanzo del Commissario, Il cacciatore, sia in alcuni lungometraggi per il cinema.