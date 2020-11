Chi è Tania Bambaci, futura moglie di Samuel Peron

Samuel Peron sposa la fidanzata Tania Bambaci. Il ballerino, popolare protagonista di 'Ballando con le stelle' e oggi inviato del programma di Rai Uno ‘Buongiorno Benessere’, ha ufficializzato l’intenzione di sposare la sua dolce metà a giugno 2021, sempre che l’emergenza sanitaria in corso non stravolga i programmi. I due, che fanno coppia da sette anni e convivono a Roma, si sposeranno in Sicilia, terra natale dell’attrice e modella 30enne. Un amore forte quello tra il ballerino e la modella, pronto ad essere suggellato con le nozze dopo aver superato una forte crisi che aveva fatto temere per un addio che oggi è solo un brutto.

Samuel Peron si sposa: le nozze con la fidanzata Tania Bambaci

“Sì. Pandemia permettendo, l’idea è di sposarci d’estate in Sicilia, la sua terra”, ha confidato Sameul Peron in un’intervista al settimanale Nuovo: “Da qui a giugno del 2021, vedremo cosa succederà. Io comunque lo ribadisco: non faccio più progetti. Quest’ultimo anno mi ha insegnato ad adattarmi a quello che viene”. Il riferimento è al coronavirus a cui il ballerino è stato positivo a lungo tanto da dover rinunciare a partecipare all’edizione in corso di Ballando con le stelle: “L’aspettavo da mesi. E quando a fine agosto ho scoperto di essere positivo al Covid – 19, non pensavo che mi ci sarebbe voluto tanto tempo per rimettermi in pista. All’inizio ho avvertito un forte senso di colpa nei confronti di Milly Carlucci e dell’intera squadra del programma. Poi, archiviata la rabbia, ho cercato di vedere il lato positivo: quando mai mi capiterà di guardare il programma in tv e non da ballerino-concorrente? Devo dire che si cambia decisamente punto di vista”.

Chi è Tania Bambaci, la fidanzata di Samuel Peron

Tania Bambaci, 30 anni, è originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, un paese in provincia di Messina. La sua carriera da modella è iniziata nel 2010, quando è stata eletta Miss Sicilia e nello stesso anno ha partecipato a Miss Italia, classificandosi tra le prime 10. Nel 2011 ha vinto anche il concorso internazionale Miss Regina d’Europa. Ha recitato in alcuni cortometraggi e film come “The Perfect Husband” (2014), “Alcholist” (2016) e “Fantasmi – Italian Ghost Stories” (2011).

Tania Bambaci non ha mai nascosto la voglia di diventare la signora Peron e di costruirre una famiglia con il compagno a cui è stata molto vicina durante il periodo di malattia che lo ha portato all’isolamento per diverse settimane. “La nostra è una storia importante e questa prova ci ha unito ancora di più”, ha spiegato il ballerino. Del loro periodo di crisi durante l’estate del 2019 Samuel Peron e Tania Bambaci parlarono ospiti di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’: “Quest’estate c’è stata un po’ di burrasca. Lui ha lavorato molto e l’ho sentito proprio distante, ma non fisicamente. Poi, però, abbiamo risolto”; hanno raccontato.