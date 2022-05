Samuel Peron in tv dopo la morte della madre: il gesto di Serena Bortone

Samuel Peron è tornato in tv, tra gli "affetti stabili" che ogni giorno presenziano nel salotto di Oggi è un altro giorno, dopo la perdita della mamma Gianna Costenaro. Nella puntata di lunedì 16 maggio, il ballerino di Ballando con le stelle ha fatto il suo ingresso nello studio di Rai1 avvolto dall'atmosfera colma di affetto che la stessa Serena Bortone gli aveva riservato nella puntata di venerdì, dando la notizia del lutto che lo aveva colpito.

Immediato è stato l'abbraccio che la conduttrice ha rivolto al suo amico, gesto che Peron ha accolto visibilmente commosso: "Ti voglio ringraziare per il messaggio che mi hai inviato in questa settimana molto complicata" sono state le parole che Peron le ha rivolto, aggiungendo poi i ringraziamenti a quanti hanno avuto un pensiero per lui in un momento così difficile. "Qui sei in famiglia" ha quindi aggiunto la conduttrice prima di riprendere la diretta televisiva che ha visto, tra gli altri, anche Sabrina Ferilli come ospite.

La morte della mamma di Samuel Peron

Serena Bortone ha dato la notizia della scomparsa della mamma di Samuel Peron alla fine della puntata di venerdì 13 maggio. "La mamma non è stata bene nelle ultime settimane e purtroppo è scomparsa ieri" ha detto al pubblico la giornalista, spendendo parole piene di stima verso la donna che fu la prima, insieme al marito, a sostenere il figlio che si accingeva a iniziare la sua carriera nella danza. "Dico una cosa a mamma Gianna. Deve essere stata una donna davvero formidabile per avere cresciuto un uomo così perbene, così brillante, educato e così gentile come Samuel. Un abbraccio a lui e a tutta la sua famiglia. Sono con te", erano state le sue parole, oggi ribadite con il gesto affettuoso che ha mostrato il bel legame di amicizia che la lega al ballerino.