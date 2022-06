Samuel Peron diventa papà: "La vita ha deciso di farci un regalo". Chi è la fidanzata Tania Bambaci

Samuel Peron diventa papà. Il ballerino e coreografo di Ballando con le stelle, 40 anni, ha condiviso la bella notizia sui social, con una foto che lo mostra baciare teneramente la pancia della compagna Tania Bambaci. "La vita ha deciso di farci un regalo, il più bel regalo che potessimo desiderare" si legge a corredo dell'immagine, postata anche sull'account Instagram della futura mamma e subito travolta dall'affetto dei fan e degli amici, da Raimondo Todaro a Lucrezia Lando, da Anna Safroncik a Manila Nazzaro.

Non è stato ancora comunicato il sesso del bebè, tantomeno la data prevista della nascita del primo figlio della coppia che, insieme da nove anni, corona adesso il legame con l'arrivo del loro primo figlio.

Chi è Tania Bambaci, la fidanzata di Samuel Peron

Tania Bambaci, 31 anni, è un'attrice e modella italiana, nata a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Ha rappresentato l'Italia al concorso di Miss Mondo nel 2011 e, in seguito, ha iniziato la sua carriera di attrice recitando sia in diverse fiction per la televisione come Squadra Antimafia, Maltese Il romanzo del Commissario, Il cacciatore, sia in alcuni lungometraggi per il cinema.

Tania Bambaci e Samuel Peron si sono fidanzati nove anni fa. Nel 2020 un momento di crisi li indusse a separarsi per un po', ma poi tornarono insieme consapevoli della forza del loro amore: "La scorsa estate, dopo sette anni di amore e convivenza, io e Tania abbiamo iniziato ad allontanarci e a litigare sempre più spesso: lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo. Io mi sentivo incompreso perché lei sa quanto è importante il lavoro per me. Stavamo per lasciarci ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati. C’è voluto del tempo, perché la crisi era profonda, ma ci siamo riusciti e adesso ci amiamo più di prima" aveva rivelato Samuel.

La notizia della gravidanza della compagna arriva qulache settimana dopo la grave perdita dell'adorata mamma subita da Samule Peron che, in diretta tv a Oggi è un altro giorno, è stato raggiunto dall'abbraccio di Serena Bortone.