San Valentino, vip innamorati: da Laura Pausini a Carlo Conti, le foto di coppia più romantiche

San Valentino è la festa più romantica dell’anno che trova nei social il luogo virtuale in cui far convergere dichiarazioni d’amore e dolci riflessioni. In queste ore scandite dal piacere di dirsi innamorati, anche i vip affollano di pensieri i loro account, vetrine luccicanti per foto di coppia che restituiscono la gioia di dolci metà perfettamente compatibili.

San Valentino dei vip: le foto più belle

Che si amino da tempo o siano insieme da poco; che il loro sia un amore illuminato dai riflettori del mondo dello spettacolo o tenuto al riparo dalla riservatezza del gossip, in occasione di San Valentino i personaggi dello spettacolo escono allo scoperto per condividere con i fan i momenti più romantici accanto al loro partner.

Da Laura Pausini che ammette di amare il marito Paolo Carta come quel primo giorno di 16 anni fa, a Carlo Conti che sceglie uno scatto che immortala le mani sue, della moglie Francesca Vaccaro e del figlio Matteo, passando per il riservatissimo chef Damiano Carrara che si mostra con la futura moglie Chiara, di seguito una rassegna delle foto più belle dei vip felici accanto alle donne e agli uomini della loro vita.

Laura Pausini e Paolo Carta

Carlo Conti

Damiano Carrara

