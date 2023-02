Ferragni-Fedez, dai travestimenti all'intimo sexy, come festeggiavano San Valentino prima della crisi

Oggi, nonostante sia San Valentino, Chiara Ferragni e Fedez sono rimasti in silenzio stampa. Nè dediche, nè cene romantiche, nè foto insieme. Una mossa molto strana che non ha fatto altro che amplificare quelle voci di crisi tra i due che, ormai, stando ai vari segnali social, sembrano quasi essere confermate. Segno tangibile, questo, di una crepa nel loro idillio d'amore che sembra essere insanabile. Tensioni, incomprensioni, diversi approcci alle cose e un modo di pensare che non sembra più allineato in un'unica direzione. I Ferragnez non si capiscono più, anzi, forse, stanno iniziando a soffrire di una spaccatura tra di loro che a Sanremo ha toccato i massimi livelli quando Fedez ha fatto di tutto per rubare i riflettori a sua moglie, invece che stare in disparte a gioire del suo successo. E oggi che è la festa degli innamorati, il loro silenzio social ha parlato chiaro, soprattutto se messo a paragone con gli anni scorsi in cui la festa dell'amore veniva celebrata, vissuta e sbandierata dai Ferragnez ai quattro venti.

Tra cenette romantiche, dediche strappalacrime, completini intimi super sexy e vari travestimenti, ecco come festeggiavano, un tempo, Chiara e Fedez il San Valentino quando, prima di diventare un uomo e una donna alle prese con una palese crisi coniugale, erano due influencer innamoratissimi e desiderosi di mostrare a tutti quanto fosse perfetta la loro coppia.

Era il 2017 quando Fedez aveva stupito tutti con quel travestimento a forma di cuore tra il pacchiano e il romantico. Il rapper, infatti, indossava una giacca di pelo rosso a forma di cuore e non faceva altro che dichiarare tutto il suo amore per Chiara che, dall'altro lato della telecamera gli chiedeva dei baci. Bei tempi, come belli i tempi in cui la mamma di Leone e Vittoria cercava di rendere un po' più piccante la sua relazione stupendo il marito con completini intimi hot. Era il 2019, infatti, quando Chiara faceva di tutto per essere seducente agli occhi di suo marito e di tutti i suoi followers nel giorno degli innamorati.

L'anno scorso, invece, Chiara a San Valentino era volata a New York per la Fashion Week mentre il marito era rimasto a casa con i figli ma i due avevano festeggiato San Valentino in anticipo con una cena romanticissima a lume di candela a Milano, con tanto di petali di rose per terra. Dopotutto era impossibile per i due saltare una festa così importante. E quest'anno? Nulla di tutto ciò, solo silenzi, lontananza e forse un bel po' di rancore.