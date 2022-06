Sandra Bullock: "Sono esaurita, mi prendo una pausa dal cinema"

Dopo il recente annuncio di Brad Pitt di essere pronto ad abbandonare il mondo del cinema, anche un'altra attrice di Hollywood ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione. Stiamo parlando di Sandra Bullock, l'attrice e volto iconico di innumerevoli commedie romantiche degli anni '90, che ha raccontato a The Hollywood Reporter di essere stanca della frenesia del suo lavoro di attrice e di volersi allontanare dalle scene per un po' per stare con la sua famiglia e non essere più vincolata dagli impegni lavorativi.

"Sono esaurita" rivela l'attrice confessando anche che per lei stare al centro dell'attenzione e avere sempre la stampa addosso non è mai stata una cosa naturale.

L'attrice, che ha appena lavorato in due nuovi progetti per il grande schermo, The Lost City e Bullet Train, per cui ha dovuto affrontare anche tour di promozione, ha espresso il suo desiderio di stare, almeno per una volta nella sua vita, a casa, tranquilla, con i suoi figli e di non stare a rincorrere continuamente quel nuovo progetto, quel nuovo film, quella nuova cosa da fare.

La 57enne ha anche rivelato di essere una perfezionista e di dedicare 24 ore su 24 della sua attenzione a qualsiasi progetto decida di segnuire, aspetto del suo carattere che l'ha portata a rasentare l'esaurimento da eccessivo lavoro. Adesso, però, la Bullock vorrebbe passare quelle stesse 24 ore al giorno con i suoi figli, Louis e Laila e dedicarsi solo a loro.

Per ora l'attrice non sa ancora quanto durerà questa pausa dagli schermi ma siamo sicuri che la sua vena creativa, prima o poi, tornerà a farsi viva e a brillare in lei e il suo pubblico sarà sempre pronto ad accoglierla con amore.