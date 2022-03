Chi è Sandra Lee, la dottoressa schiaccia-brufoli di Real Time: età, bio e lavoro

Conosciuta da tutti come “Pimple Popper”, la dottoressa schiaccia-brufoli, Sandra Lee è la dermatologa star della televisione, in onda su Real Time con il suo programma “Dr. Pimple Popper”. Scopriamo di più sulla dottoressa regina della pelle perfetta.

Sandra Lee: età, bio, lavoro e carriera

Sandra Lee nasce nel Queens, a New York, il 20 dicembre 1970, da genitori cinesi di origini malesi e singaporiane. Quando ha 5 anni la famiglia si trasferisce in California, ed è qui che Sandra crescerà e studierà. Seguendo le orme e la passione del padre dermatologo, studia Medicina all’Università della California a Los Angeles (UCLA), si laurea nel 1998 e si specializza in dermatologia alla Southern Illinois University, appassionandosi soprattutto di brufoli, cisti, polipi, strane protuberanze e ogni forma di deformità che possa essere “scoppiata”. È così che si guadagnerà la fama di “Pimple Popper”, la dottoressa schiaccia-brufoli, membro dell’American Academy of Dermatology e dermatologa famosa in tutto il mondo grazie al successo della sua serie (chiamata proprio Dr. Pimple Popper), che la segue attraverso migliaia di operazioni e interventi per ottenere una cute perfetta.

Vita privata e YouTube

Sandra Lee è sposata con Jeffrey Rebish dal maggio del 2000. Anche il marito – conosciuto a Philadelphia – è un rinomato dermatologo, e appare spesso nel programma Dr. Pimple Popper come consigliere. I due hanno due figli e vivono a Upland, in California, dove si trova lo studio della dottoressa Lee, all’interno della clinica Skin Physicians & Surgeons. Sandra ha anche un canale YouTube seguitissimo – con quasi 7 milioni e mezzo di iscritti – in cui mostra alcune delle operazioni più particolari e fornisce consigli per la cura della pelle.

Sandra Lee, la dottoressa Pimple Popper su Instagram