Domenica In, Sandra Milo parla del fidanzato 49enne: "Il sogno di noi donne"

Sandra Milo a cuore aperto a 'Domenica In'. L'attrice, ospite di Mara Venier, si è raccontata senza filtri, a partire dalla sua storia d'amore con Alessandro Rorato - 37 anni in meno di lei - nata nel 2019: "Vive in Veneto e come tutti i veneti è un grandissimo lavoratore, è una delle qualità che mi piacciono di lui. È un imprenditore, ha ristoranti, catering, alberghi".

Sandra Milo, che a marzo compirà 88 anni, ha mostrato orgogliosa l'anello che le ha regalato il compagno. "Ha 49 anni - ha detto ancora - ci siamo incontrati a Venezia. Eravamo a una cena, lui era molto carino, riservato, molto gentile e presente con me. Mi ha colpito il suo affetto, un cavaliere d'altri tempi, il sogno di noi donne. Poi l'ho rivisto per il mio compleanno e mi ha portato un regalo bellissimo. Sembrava un libro, in realtà si apriva e si illuminava tutto. Lui ha idee molto fini, ricercate, mi ha conquistato".

Sandra Milo si commuove per i figli: "Due hanno avuto problemi di salute, sono stati momenti terribili"

L'amore più grande di Sandra Milo, però, è quello per i suoi tre figli e per i nipoti. "Sono una nonna rimbecillita" ha raccontato divertita, prima di commuoversi parlando della sua famiglia: "Il dolore dei figli è intollerabile. Ho avuto i miei ultimi due ragazzi con dei problemi di salute da cui sono usciti, ma sono stati momenti terribili. Questo è un dolore assoluto". E ancora: "Non mi sono mai accorta di fare dei sacrifici per loro, non mi sono mai più persa da quando li ho avuti. Vorrei morire dopo di loro, perché loro hanno paura della morte e allora vorrei tenergli la mano in quel momento".

Un altro momento di grande commozione quando Sandra Milo ha cantato 'Meraviglioso', di Domenico Modugno: "Non ce lo dimentichiamo mai che il mondo è meraviglioso, anche in momenti brutti come questi, che però passano e tornano il sole, il mare, il cielo, la gioia e la voglia di vivere".