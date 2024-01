Alessandro, chi è l'ultimo giovane fidanzato di Sandra Milo: "Amore ma non sesso"

Sandra Milo è morta a 90 anni. La grande attrice non ha mai avuto paura di vivere l'amore, come ha dimostrato anche negli ultimi anni della sua vita quando suscitò scalpore, e lei mai si giustificò, la sua reazione con un uomo di trenta anni più giovane di lei. Prima di tutto però c'era l'amore per i suoi figli e a tal riguardo, in un'intervista a Verissimo dichiarò: "L’amore più grande della mia vita sono senza dubbio i miei figli e proprio per questo, quando ero molto impegnata con il cinema, mi sentivo in colpa per il fatto che spesso ero costretta a lasciarli da soli".

Alessandro Rorato e la presentazione che lasciò tutti senza parole al Festival di Venezia

Era il 2019 quando Sandra Milo lasciò di stucco stampa e fotografi presentandosi al Festival di Sanremo in compagnia di un uomo trent'anni più giovane di lei. Alessandro Rorato, questo il nome dell'imprenditore 50enne, che aveva rapito il cuore dell'attrice ultra ottantenne.

L'attrice parlò di questa relazione in un'intervista a Oggi: "Con Alessandro è amore ma non c'è sesso. Si ama in tanti modi". L'idea delle nozze era totalmente da escludere e a tal proposito confessò: "Se proprio dovessi scegliere, più che sposarmi, mi piacerebbe essere adottata. Sono cresciuta senza padre e solo in questi ultimi anni ho capito quanto mi sia mancata una figura paterna. Ecco sì: mi piacerebbe poter chiamare qualcuno papà".

A chi criticava la scelta di frequentare un uomo così tanto più giovane rispondeva che si deve "essere sempre liberi di amare. Chiunque abbia vissuto sa che si può amare ed essere amati in tanti modi. Mai avere paura: ci si deve tuffare nella vita e prendere tutto quello che arriva, anche le cose più brutte, altrimenti si rischia di stare in panchina".

L'uomo ha un ristorante a Treviso, ma non sono note ulteriori informazioni. Milo non ha mai rivelato come i due si siano conosciuti, ma in un'intervista a Novella 2000 aveva dichiarato di essere perdutamente innamorato dell'attrice: "Mi piace da morire e mi affascina. Sono follemente innamorato di lei e ne sono completamente affascinato. Sandra è una donna che si batte per la libertà, ma ha anche un profondo rispetto per la sua famiglia e i suoi figli". Non è noto se i due si fossero separati o meno, ma è certo che lui le avesse regalato un anello con un diamante.

L'amore nella vita di Sandra Milo

L'amore l'ha fatta soffrire molto emotivamente e fisicamente. "Nelle mia vita poi, ho avuto molte relazioni alcune delle quali mi hanno fatto molto male, una volta ho anche rischiato di morire perché l’uomo con cui stavo mi aveva picchiata fino a farmi cadere per terra. Avevo la mandibola rotta e il viso pieno di lividi ma non denunciai perché non ebbi il coraggio", aveva ricordato sempre nel salotto di Silvia Toffanin ricordando il periodo vissuto con Moris Ergas, padre di Debora. A Domenica In, dalla sua amica Mara Venier rivelò uno dei molti eventi violenti: "Ho preso tante di quelle botte nella mia vita. Eravamo in roulotte, stavamo girando e mio marito pensava fossi l'amante di Enrico Maria Salerno. Mi ha buttata per terra, presa a calci in testa rompendomi naso e mascella. Un orecchio è andato distrutto per sempre, l'altro me l’hanno ricostruito con il platino. Ci sento ancora con un orecchio solo". La separazione con l'uomo arrivò 11 anni dopo.

Milo però non si è mai arresa all'amore e nonostante le prime nozze (quelle con Cesare Rodighiero durarono solo 21 giorni) e le seconde (che le provocarono ferite indelebili), l'attrice si sposò poi con Ottavio De Lollis, padre di Ciro e Azzurra, e poi nel 1990 con Jorge Ordoñez. Quest'ultimo matrimonio è da sempre avvolto nel mistero nonostante lei lo abbia sempre confermato.

Poi c'è stato il grande amore, durato 17 anni, con Federico Fellini. Un amore vissuto da amanti, in quanto il regista era sposato con Giulietta Masina. Fu proprio Fellini a dare a Milo il soprannome di Sandrocchia. Per lei Federico su l'amore della sua vita. E come non parlare di Bettino Craxi, l'allora leader del PSI: "Era molto timido ma sessualmente ero pazza di lui", dichiarò Milo.