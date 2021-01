Sandra Milo e il giovane fidanzato: "Il nostro è un amore platonico, non c'è intimità"

Sandra Milo a 87 anni ha ritrovato l'amore. La sua dolce metà è Alessandro Rorato, lui le avrebbe regalato anche un anello di fidanzamento. "Non porto l'anello perché Alessandro mi dice che ne faccio troppo sfoggio, l'ho messo nella cassetta di sicurezza" ha raccontato Milo.

"A marzo faccio 88 anni. Sono felice di essere stata invitata a parlare di questa storia, perché è una storia molto bella, che consiglio a tutti. Soprattutto in questo periodo difficile" così Sandra parla del suo Alessandro in collegamento da casa poiché positivo al covid. "Lui è più affettuoso di me ci chiamiamo per nome ma anche con nomi come amore, tesoro, lui è più dolce e sensibile: sono fortunata ad averlo conosciuto. Non è una storia come le altre, non c'è intimità né rapporti fisici - spiega -, non c'è quell'aspetto lì perché non ho l'età e non me la sento, ma è bello così, mi piace così".

La coppia ha affrontato le sfere di Live non è la D'Urso e alcuni, Caterina Collovati e Costantino della Gherardesca, hanno cercato di mettere sull'attenti Sandra Milo, paventando che il compagno potrebbe stare con lei per sfruttarla. Ma l'attrice e conduttrice televisiva si è difesa senza grandi problemi e riaffermando la veridicità del loro legame.

Chi è Alessandro Rorato

La storia d'amore con Alessandro Rorato - 37 anni in meno di Sandra Milo - è nata nel 2019. Lui "vive in Veneto e come tutti i veneti è un grandissimo lavoratore, è una delle qualità che mi piacciono di lui. È un imprenditore, ha ristoranti, catering, alberghi". Sandra Milo, che a marzo compirà 88 anni, ha mostrato orgogliosa l'anello che le ha regalato il compagno. "Ci siamo incontrati a Venezia. Eravamo a una cena, lui era molto carino, riservato, molto gentile e presente con me. Mi ha colpito il suo affetto, un cavaliere d'altri tempi, il sogno di noi donne. Poi l'ho rivisto per il mio compleanno e mi ha portato un regalo bellissimo. Sembrava un libro, in realtà si apriva e si illuminava tutto. Lui ha idee molto fini, ricercate, mi ha conquistato".