Sandra Milo, la figlia Debora: "Per l'ultimo viaggio l'abbiamo vestita di bianco, come una sposa, e le abbiamo messo il rossetto"

La scomparsa di Sandra Milo ha indotto a cambiare la programmazione televisiva di lunedì 29 gennaio per dedicare ampio spazio alla vita dell'attrice. Ancor più a La Vita in Diretta, programma quotidiano di Rai1 in cui da lungo tempo lavora come inviata la primogenita di Milo, Debora Ergas, che è intervenuta in collegamento telefonico con Alberto Matano per raccontare la sua mamma.



"Ha abituato il suo pubblico a vedere il suo sorriso. Aveva sempre dato di sé, anche nel dolore, quest'immagine di donna che comunque è riuscita a sorridere anche durante le disgrazie" ha commentato Ergas che poi ha confidato quello che è stato il volere della madre rispetto ai suoi ultimi giorni di vita. "Non ha voluto che il pubblico la ricordasse negli ultimi giorni, come la sua vita è finita, ma che la ricordasse sorridente, bella, elegante e luminosa come l'abbiamo sempre vista", ha proseguito commossa: "Ed è anche così che farà l'ultimo viaggio: elegante, bella e luminosa. L'abbiamo vestita come una sposa, tutta di bianco". E ancora: "L'abbiamo vestita di bianco perché era uno dei suoi vestiti preferiti, un vestito anche molto sexy, perché lei a 90 anni diceva sempre che una donna, se vuole, può conquistare chiunque" ha detto ancora: "Le abbiamo messo il rossetto, perché lei mi diceva sempre ‘io senza rossetto non vado a buttare nemmeno l'immondizia’. Poi i tacchi a spillo, perché Sandra Milo senza tacchi a spillo non andava nemmeno sugli scogli. E poi una collana di bigiotteria tra le sue preferite, ed è tornata bellissima. È proprio bella adesso, è qui in casa ed è proprio bella".

Debora Ergas ha voluto soffermarsi anche sull'impegno della madre come paladina dei diritti civili, della sua lotta costante contro la violenza sulle donne, della difesa dei figli nati fuori matrimonio. "Se oggi c'è un diritto di famiglia è stato anche grazie alle sue battaglie pubbliche" ha aggiunto: "E poi la lotta contro tutte le discriminazioni, contro l'omofobia, contro tutto quello che gli altri tra virgolette ‘normali’ invece giudicano diversi. Lei era amica delle donne, è sempre stata una donna indipendente, libera: non solo libera di testa, ma libera di tutto. Diceva: ‘Se tu non dipendi economicamente da nessuno, non dipendi di testa da nessuno, se sei te stesso in qualsiasi momento te la cavi’. Quando avevo paura mi diceva: ‘Ricordati che nella vita si muore una volta sola’".

Chi è Debora Ergas, primogenita di Sandra Milo

Debora Ergas è nata nel 1963 dalle seconde nozze di Sandra Milo con Moris Ergas, produttore greco, avvenute dopo quelle celebrate quando aveva solo 15 anni con il Marchese Cesare Rodighiero. Debora Ergas ha un fratello e una sorella, Ciro e Azzurra, nati dal matrimonio della madre con Ottavio De Lollis, dal quale si separò poi nel 1986. Ciro fu protagonista dello storico scherzo telefonico del 1990 che portò Sandra Milo a urlare in diretta tv "Oddio Ciro, dove?", credendo che il figlio fosse vittima di un incidente.