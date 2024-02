Sandra Milo, la figlia pubblica una delle ultime foto: "Un mese senza te, una voragine nel cuore"

C'era la Sandra Milo attrice, quella che conosciamo tutti - talentuosa, brillante, musa di Federico Fellini - e poi c'era la Sandra Milo mamma, che solo i suoi tre figli conoscono. Ciro, Deborah e Azzurra, accanto a lei fino alla fine, legati e devoti alla donna che li ha amati più di ogni altra cosa. Oggi, a un mese dalla sua scomparsa, una delle figlie pubblica sul profilo Instagram di 'Sandrocchia' (ancora attivo) una delle sue ultime foto, scattate poco prima di morire. Senza trucco, in vestaglia, mentre fa colazione: "Mamma, com'eri - anzi come sei - bella anche senza trucco" si legge.

Il post è toccante: "Un mese esatto senza avvertire la tua presenza, un mese esatto senza ricevere il tuo buongiorno o la tua buonanotte, un mese esatto senza vedere il tuo sorriso, un mese esatto senza esser accolta da un tuo abbraccio, un mese esatto senza ascoltare la tua voce se non registrata su whatsapp, un mese esatto senza veder apparire sullo schermo del display il nome 'mamma', rispondere e udire 'quando torni a casa? Cosa si mangia stasera?'".

Dal contenuto del messaggio si intuisce che a scivere è Azzurra, rimasta a vivere con lei. La donna condivide tutto il suo dolore per la perdita della mamma: "Un mese esatto senza percepire più il tuo profumo, un mese esatto senza poter stringere la tua mano, un mese esatto senza un tuo 'ti voglio bene' - scrive ancora - un mese esatto senza vedere i tuoi occhi buoni come in una delle tue ultime foto. Da quando sei andata via non sono più riuscita a sedermi alla nostra tavola per fare colazione. Era il nostro rito quotidiano. Perché vedere il tuo posto vuoto allarga sempre di più la voragine che hai lasciato nel cuore". Tanti i messaggi di affetto da parte di fan e amici, da Daria Bignardi a Maria Grazia Cucinotta. Tutti continuano a ricordare Sandra Milo e si stringono al dolore dei figli.