Sandra Milo, il figlio Ciro parla per la prima volta della sua malattia: "Aveva un tumore, era arrivato al cervello"

Ciro De Lollis, il secondogenito di Sandra Milo, ospite di Silvia Toffanin per la prima volta ha parlato della malattia della madre. Ciro ha svelato che a sua mamma era stato diagnosticato un tumore che aveva intaccato entrambi i polmoni e non solo.

"Nessuno se lo aspettava, era seduta qui da me a settembre e aveva solo un dolore all'anca", ha dichiarato Silvia non appena Ciro si p seduto di fronte a lei. "Proprio per il discorso dell'anca siamo andati in un clinica e durante i vari controlli prima dell'operazione sono usciti fuori altri problemi respiratori ed è emerso che aveva un tumore", con queste parole De Lollis ha spiegato cosa ha portato Sandra Milo alla morte.

"Mia sorella non vorrebbe che lo dicessi"

"Mia sorella non vorrebbe che io lo dicessi, neanche mamma voleva che si sapesse, ma ora che è venuta a mancare secondo me è giusto che si sappia. Una donna che non ha mai fumato in vita sua aveva un tumore a entrambi i polmoni in modo avanzato, con metastasi al cervello", ha spiegato Ciro. "Lei non accusava alcun dolore, solo quello all'anca. E poi c'è stato un grande calvario a casa, quando andavamo in ospedale a me sembrava già cambiata, prendeva forti dosi di morfina, ma poi l'abbiamo portata a casa perché era quello che voleva, come aveva fatto lei con sua madre e sua nonna. Ed è quello che ho fatto io con lei, le ho tenuto la mano fino all'ultimo, a bagnarle le labbra perché ci era stato detto che non poteva più bere acqua. Mi sembra incredibile che una donna stia tre giorni senza bere, ma ci hanno detto che era meglio così", ha spiegato ancora Ciro.

"Mia sorella è stata impagabile, ci siamo aiutati, lei era più pratica nel darle aiuto per pulirla e cambiarla. Mamma è morta nel giorno del compleanno di mio figlio e io ho cercato di non farglielo presente, ho chiamato la scuola per far sì che lui non sapesse e ho invitato cinque, sei bambini a casa per il suo compleanno, ho giocato con loro e non ho avuto crolli. Il giorno dopo gli ho detto: 'La tua nonna è morta'". "Lei era bellissima tutta truccata e vestita", ha poi aggiunto Ciro con la voce rotta dal pianto.

L'unico a sapere della malattia di Sandra Milo era Alberto Matano. A rivelarlo era stata Debora, la figlia maggiore di Milo, durante la camera ardente: "Lui solo, sapeva quanto lei stesse male ma ha tenuto la notizia per sé. Da oggi sei mio fratello".