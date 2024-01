Il dolce messaggio di Debora Ergas, prima figlia di Sandra Milo: "Ciao mamma"

Oggi, 29 gennaio, il mondo dello spettacolo piange Sandra Milo. La grande attrice, protagonista di pellicole che hanno fatto la storia del cinema italiano come 8½, si è "addormentata" nel suo letto come da sempre aveva chiesto, lo hanno comunicato i suoi figli.

E proprio la maggiore dei suoi tre figli, Debora, ha voluto scrivere un messaggio per la mamma su X. "Addio mamma. Sei di nuovo leggera, nel vento", questa la frase a corredo di una bellissima foto di Sandra.

Debora Ergas ha 60 anni e da oltre 40 anni lavora come giornalista su Rai1, nel noto programma La vita in diretta. Suo padre è Moris Ergas, produttore greco, e secondo marito di Milo. Il loro matrimonio è stato molto turbolento come la stessa Milo raccontò a Domenica In: "Ho preso tante di quelle botte nella mia vita". E poi aveva aggiunto alcuni dettagli terribili: "Eravamo in roulotte, stavamo girando e mio marito pensava fossi l'amante di Enrico Maria Salerno. Mi ha buttata per terra, presa a calci in testa rompendomi naso e mascella. Un orecchio è andato distrutto per sempre, l'altro me l’hanno ricostruito con il platino. Ci sento ancora con un orecchio solo".

Dopo 11 anni ottenne il divorzio e poi nella sua vita arrivò Ottavio De Lollis, dalla loro unione sono nati gli altri due figli dell'artista: Ciro e Azzurra, 53 e 54 anni. I due poi si sono separati nel 1986.