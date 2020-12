Sandra Milo criticata per la foto senza veli: la replica in tv e il commento Tiziano Ferro

La copertina che ha dato risalto al fascino senza tempo di Sandra Milo, ritratta mentre fissa l’obiettivo fotografico di Chiara Meierhofer avvolta solo da un lenzuolo bianco, ha suscitato le reazioni più disparate da parte degli utenti pronti a commentare lo scatto sui social. Tantissimi i complimenti destinati all’attrice 87enne, ma tante anche le critiche scritte da quanti hanno sostenuto che lo scatto fosse il risultato di un fotomontaggio congegnato ad arte. Ed è stato proprio agli scettici che hanno messo in dubbio l’autenticità delle immagini che Sandra Milo ha replicato nelle ultime ore, destinando loro un messaggio su Instagram commentato anche da Tiziano Ferro che ha voluto dire la sua sulla bellezza così ritratta.

Sandra Milo sexy in copertina: la replica alle critiche e il messaggio di Tiziano Ferro

“E’ bello dormire avvolta in vesti bianche dopo aver assunto una posa plastica che i maligni hanno erroneamente creduto fosse un fotomontaggio”, ha esordito Sandra Milo nel messaggio a corredo di un’altra foto che la vede protagonista del servizio del magazine Flewid: “P. S. Grace Jones disse che l'unica forma d'identità a cui rimane fedele è il mutamento. Sposo questa filosofia. Nella vita bisogna sapersi adattare ai cambiamenti per sopravvivere a tutto. A volte mi ha ferita essere giudicata, in quanto donna, per una che non sapeva invecchiare. Purtroppo quando si esce dall'area della sensualizzazione riservata alla gioventù non si diventa più niente per alcuni e si viene considerate ridicole ma ogni età ha la sua bellezza”.

“Agli uomini viene sempre o quasi concesso il grande privilegio dell'autorevolezza e certe critiche vengono loro risparmiate”, si legge ancora: “Io ho lottato duramente per affermarmi contro ogni pregiudizio, mi sono conquistata ogni singola cosa a caro prezzo, ho rivendicato il diritto di essere me stessa nel bene e nel male ma quando ricevo i complimenti dalle donne (che spesso sono le prime nemiche di sé stesse) come quelli ascoltati dalla mia amica Sabrina Impacciatore mi rendo conto di aver fatto un buon lavoro. E i miei detrattori si mettano l'anima in pace! Questa sono e questa resto!”.

Tra i numerosi commenti a margine del suo pensiero, ecco arrivare anche quello di Tiziano Ferro: “C’è poco da fotomontare, sei una delle donne più VERE al mondo”, ha scritto il cantante, anche lui parte della folta schiera di ammiratori dell’attrice.

Sandra Milo sulla copertina sexy: “Per me è stato un gioco”

Ospite di Eleonora Daniele a ‘Storie Italiane’, oggi Sandra Milo ha spiegato cosa l’abbia spinta a posare per la copertina di cui tanto si discute: “Per me è stato un gioco anche qualcosa per distrarre un po’ l’attenzione in questo periodo di Covid, crisi economica… Ed è stato liberatorio anche per le donne, è bello che ciascuno canti la propria canzone”, ha affermato l’attrice ribadendo ancora una volta che non è stato messo in atto alcun artificio per ottenere lo splendido risultato che è sotto gli occhi di tutti.