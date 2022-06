Sandra Milo racconta le avances che riceve dai ventenni

L'amore non ha età. Lo sa bene Sandra Milo, che ha da poco chiuso la sua relazione con l'imprenditore Alessandro Rorato, di 49 anni, al quale era legata dal 2019. L'attrice 89enne è di nuovo single ma non chiude le porte a una nuova storia. Anzi. Sogna anche il matrimonio.

Qualcuno le ha messo la pulce nell'orecchio, come ha fatto sapere ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai radio1: "Uno mago spagnolo, Rafael, che era anche il mago di Raffaella Carrà, ha previsto che quest'anno mi sposerò di nuovo, visto che ora sono single. Lo stesso Rafael a Orietta Berti ha previsto che sarebbe diventata nonna e così è stato". Qualcosa bolle già in pentola? Di spasimanti ce ne sono e neanche pochi, ha rivelato ancora la musa di Federico Fellini: "Ho molto pretendenti ma sono troppo giovani, io vorrei un uomo di almeno 50 anni".

Insomma, adesso Sandra Milo preferirebbe un compagno più maturo, ma i conduttori non hanno perso l'occasione per chiederle l'età di questi corteggiatori: "Circa 20 o 25 anni - ha risposto - Sui social mi scrivono che vorrebbero avere una relazione con me, che vorrebbero 'amarmi', per usare un termine romantico". E lei come si pone nei loro confronti? "Io gli rispondo che li amo molto ma me ne sto a casa mia".

Sandra Milo e l'intimità con l'ex compagno

L'anno scorso Sandra Milo aveva parlato dell'intimità con l'allora giovane compagno, Rorato: "Non c'è sesso, si ama in tanti modi - aveva detto in un'intervista a Oggi - Penso si debba essere sempre liberi di amare. Chiunque abbia vissuto sa che si può amare ed essere amati in tanti modi. Mai avere paura: ci si deve tuffare nella vita e prendere tutto quello che arriva, anche le cose più brutte, altrimenti si rischia di stare in panchina".