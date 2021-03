Sandra Milo finge un malore dopo il vaccino e manda nel panico i conduttori | VIDEO

"Come stai Sandra?". E Sandra Milo, fresca del secondo richiamo di vaccino, tende uno scherzo a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, conduttori della trasmissione Un Giorno da Pecora, fingendo un malore. Col risultato che la clip diventa presto virale sul web.

"Ho fatto il secondo vaccino, sto bene. Ma ora mi batte il cuore un po' più velocemente", dichiara l'attrice, 88 anni, subito dopo essersi messa in collegamento con il programma radiofonico di Rai Radio 1, "Magari è un po' di agitazione". Poi finge di svenire, lasciando nel silenzio (e nel panico) i due presentatori. In apprensione per quanto avviene, Geppi invita la regia a mettersi in contatto con la figlia, ma poco dopo è Sandra a palesarsi: "Ci siete cascati".