Sandra Milo e il giovane fidanzato: "Non c'è sesso, si ama in tanti modi"

A marzo Sandra Milo compirà 88 anni e la sua è ancora una vita piena dove regna l'amore, quello per Alessandro Rorato, conosciuto a Venezia nel 2019 e da allora suo inseparabile compagno. L'imprenditore 49enne le ha anche regalato un anello, ma sul matrimonio l'attrice frena: "Non è più tempo".

L'attrice parla del loro legame in un'intervista a Oggi: "Con Alessandro è amore ma non c'è sesso. Si ama in tanti modi". Niente nozze, assicura, confidando un desiderio molto più profondo: "Se proprio dovessi scegliere, più che sposarmi, mi piacerebbe essere adottata. Sono cresciuta senza padre e solo in questi ultimi anni ho capito quanto mi sia mancata una figura paterna. Ecco sì: mi piacerebbe poter chiamare qualcuno papà".

Il giudizio degli altri ha imparato a ignorarlo, soprattutto se riguarda l'amore. Questo il segreto della sua serenità: "Penso si debba essere sempre liberi di amare. Chiunque abbia vissuto sa che si può amare ed essere amati in tanti modi. Mai avere paura: ci si deve tuffare nella vita e prendere tutto quello che arriva, anche le cose più brutte, altrimenti si rischia di stare in panchina". E lei il posto da titolare continua a conquistarselo giorno dopo giorno.

Sandra Milo sul Covid: "Preferisco rischiare che vivere senza avere una vita"

Nell'intervista Sandra Milo parla anche del periodo che stiamo vivendo, dopo la grande paura della scorsa primavera e l'incertezza che dilaga in questa seconda ondata: "Abbiamo provato a debellare il virus, e abbiamo fallito. Ora è il momento di imparare a conviverci: prendiamo tutte le precauzioni possibili e ricominciamo a uscire di casa. Preferisco correre qualche rischio che vivere senza avere una vita. L'umanità non si può far annichilire".