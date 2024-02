Sandra Milo sapeva di essere malata. Così ha vissuto gli ultimi mesi: "Non era più lei"

"Faceva dei tour de force, ma io la vedevo che non era più in lei, soprattutto da quando non era più autonoma", così Ciro De Lollis ha parlato degli ultimi mesi della madre, Sandra Milo.

La grande attrice aveva un forte dolore all'anca e proprio grazie ai controlli pre operatori, dovevano metterle una placca di metallo. è emerso che avesse un tumore in stadio avanzato ai polmoni che era già diventato metastatico.

Gli ultimi giorni di Sandra Milo

"Sono felice che è rimasta a casa così è morta nel suo letto, inoltre era da poco morta sua sorella e sono sicura che ora sono insieme", ha raccontato Ciro a Verissimo che con la voce rotta dal pianto ha aggiunto che senza suo figlio non saprebbe come superare questo momento: "Se non avessi avuto mio figlio io sono sicuro che me ne sarei andato via con lei".

"Mamma aveva capito di avere un tumore, ma il cerotto di morfina, che le è stato messo quasi subito perché il dolore all'anca era terribile, in pratica non aveva la cartilagine quindi le ossa si toccavano e quando camminava aveva tantissimo dolore, le impediva di essere lucidissima. Non era più lei... Il dosaggio di morfina era bello forte". "Io non lo so, forse si è lasciata andare dopo la morfina, questa è la mia idea".

Ciro poi non può non provare angoscia nel ricordare gli ultimi giorni di vita della madre: "Io non posso non pensare ai suoi ultimi giorni, come deve aver sofferto anche senza poter bere, una sofferenza enorme".

Il ricordo di mamma Sandra e il ringraziamento alle sorelle

Ciro poi pubblicamente vuole ringraziare le sue sorelle Azzurra e Debora, in questi mesi si sono aiutati e supportati. Poi con la voce rotta dal pianto ha ricordato sua madre: "La mamma c'era sempre per noi, sempre. Quando ero giovane e magari rimanevo senza passaggio in discoteca io la chiamavo a tutte le ore e lei arrivava, in vestaglia, e veniva alle 4 o alle 5 a prendermi. Lei c'è sempre stata e per noi ha fatto molte rinunce. Io so che nei momenti bui non ci sarà fisicamente, ma so che mi sarà sempre vicina, io ne sono sicuro. Io sono credente come lei e io ci credo in questa cosa".