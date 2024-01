La vita privata di Sandra Milo: 4 matrimoni, 3 figli, il giovane fidanzato, l'amore per Fellini e Craxi

Sandra Milo aveva compiuto 90 anni l'11 marzo 2023. Una vita lunga e colma di successi quella dell'attrice protagonista del cinema italiano degli anni '60, finita oggi, 29 gennaio 2024 proprio come aveva sempre desiderato che avvenisse: circondata dall'affetto dei suo cari nella sua casa. Il suo passato è stato segnato dalla fama, ma anche dalle relazioni sentimentali con quattro uomini che diventarono suoi mariti, dall'amore per i tre figli e dalle figure di Federico Fellini e Bettino Craxi, sempre ricordati come figure determinanti della sua esistenza.

I matrimoni e i figli

Sandra Milo, al secolo Salvatrice Elena Greco, aveva solo 15 anni quando sposò Cesare Rodighiero. Rimasta incinta, perse il suo bambino poco dopo il parto prematuro. La coppia si separò dopo soli 21 giorni dal matrimonio, ottenendo poi l'annullamento dalla Sacra Rota. Le seconde nozze furono con il produttore Moris Ergas, da cui ebbe sua figlia Debora. Il loro fu matrimonio molto turbolento: "Ho preso tante di quelle botte nella mia vita" confidò Milo in un'intervista a Domenica In: "Eravamo in roulotte, stavamo girando e mio marito pensava fossi l'amante di Enrico Maria Salerno. Mi ha buttata per terra, presa a calci in testa rompendomi naso e mascella. Un orecchio è andato distrutto per sempre, l'altro me l’hanno ricostruito con il platino. Ci sento ancora con un orecchio solo". La separazione arrivò 11 anni dopo, con una serie di cause intentate da parte di Ergas intenzionato a toglierle la custodia della figlia Debora.

Il terzo matrimonio è stato con Ottavio De Lollis, padre dei suoi due figli Ciro e Azzurra. Infine, nel 1990 si è sposata con il cubano Jorge Ordoñez, nozze che sono sempre rimaste avvolte nel mistero per quanto lei ne abbia assicurato l'autenticità. Proprio a proposito di Ciro, l'attrice fu vittima di un atroce scherzo in diretta tv.

L'amore per Fellini

Grande la passione vissuta con Federico Fellini che durò 17 anni nonostante il regista fosse sposato con Giulietta Masina. Sandra Milo, a cui lui aveva dato il soprannome di Sandrocchia, ha sempre dichiarato che Fellini è stato l'amore assoluto della sua vita, benché agli inizi era lei ad essere innamorata a differenza di lui che provava solo una forte attrazione: "Ma a un certo punto, anche lui si è accorto di amarmi e, dopo 17 anni, mi ha detto di aver capito che ero io la donna della sua vita. Era con me che avrebbe voluto finire i suoi giorni. Ma io ho detto di no. Perché ho avuto paura", rivelò Milo che con il regista ha recitato in due dei suoi film 8½, nel 1963, e Giulietta degli spiriti nel 1965.

La relazione con Bettino Craxi

Negli anni Ottanta Sandra Milo strinse una relazione con Bettino Craxi, allora leader del PSI. "Era molto timido ma sessualmente ero pazza di lui. Bettino era intelligente, colto, curioso ma anche di una timidezza che pochi conoscevano" disse di lui, descritto come "un uomo meraviglioso che amava il suo Paese, una persona molto semplice". La loro storia durò due anni circa e finì perché Sandra Milo temeva la gelosia del marito, Ottavio De Lollis.

L'ultima storia col giovane fidanzato

Negli ultimi anni della sua vita Sandra Milo non ha rinunciato all'amore. Due anni fa raccontava di avere un giovane fidanzato. "Non c'è sesso, si ama in tanti modi", raccontava. Lui si chiama Alessandro Rorato e oggi ha poco più di 50 anni.