Sangiovanni: "Sono sparito perché mi sentivo vuoto". Poi svela a chi è dedicato il brano di Sanremo

Sangiovanni sarà uno dei protagonisti del prossimo Sanremo 2024 e il festival sarà per lui l'occasione per rinascere dopo un periodo buio. A parlarne è stato proprio il cantante vicentino in un'intervista con Ansa in cui ha rivelato di aver vissuto un momento difficile, in cui si è sentito perso, vuoto dentro, un momento di solitudine e tristezza che ha vissuto allontanandosi da tutto e prendendosi del tempo per se stesso.

21 anni, un successo arrivato all'improvviso, dopo una fortunata partecipazione al talent di Maria De Filippi Amici. Poi le prime hit, una partecipazione a Sanremo, una nuova carriera da attore nella serie Paramount+, Vita da Carlo 2 e una chiacchieratissima relazione con la ballerina di Amici, Giulia Stabile finita al centro del gossip prima e dopo la rottura tra i due. Una fama che ha travolto Sangiovanni che, a poco più di vent'anni, ha bisogno di vivere la sua vita con meno pressioni sociali e più tranquillità.

"Mi mancavano i miei amici, stavo trascurando quello che sono, avevo bisogno di tornare a una certa normalità - ha detto Sangio -. Avevo bisogno di tornare a vivere come vivevo prima pur sapendo che non lo sarà più e così sono sparito per un po': mi sono preso del tempo per dedicarmi alla mia vita vera e non a quella sui social".

Queste le parole del cantante che, nonostante la sua giovane età, sembra avere di più della sua età anagrafica ed è stato costretto a crescere, a causa della popolarità, un po' più in fretta dei suoi coetanei.

"Ho voglia di vivere cose belle della vita, i miei 21 anni non corrispondono a quelli che dovrebbero essere, mi sento abbastanza adulto" - ribadisce Sangio, fresco di rottura con Giulia Stabile, conosciuta nella scuola di Amici, e poi spiega perché è sparito dai radar nell'ultimo periodo: " Mi sentivo svuotato, mi sembrava di non aver più nulla da dire perché non avevo vissuto. Mi sono sentito indifferente a ciò che mi succedeva intorno ma sono riuscito a uscirne".

E ora che è tornato sui suoi binari, Sangiovanni è pronto a ributtarsi nel mondo della musica e della fama con la partecipazione a Sanremo con il brano Finiscimi e in tanti si stanno chiedendo se sia rivolto o no alla sua ex Giulia.

"Il brano che porto significa tanto per me. Mi fa bene cantare questo pezzo, lo sento come un'esigenza - ha raccontato Sangio per poi spiegare se si tratta o meno di una canzone autobiografica (e quindi su Giulia Stabile) come in tanti hanno ipotizzato -.Finiscimi non parla di me nello specifico, ma è un invito al coraggio di cambiare, di crescere. A gestire la sofferenza, perché anche il dolore può andar bene se puoi ancora sentire qualcosa. Finiscimi pur di vivere qualcosa di intenso".