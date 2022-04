Sangiovanni, il dramma dopo il successo ad Amici: "Ho dovuto chiedere aiuto"

(Sopra il video con il discorso di Sangiovanni)

Sangiovanni, l'astro nascente di Amici 2021, ieri sera a Le Iene ha tenuto un lungo discorso sulla salute mentale, la terapia e la necessità di chiedere aiuto. È stato così sincero, vero e allo stesso tempo tagliente che in molti lo hanno apprezzato per il coraggio che ha avuto di raccontare le proprie difficoltà e più in generale per quello che ha detto.

Sangio ha prima cantato Farfalle, brano con il quale ha partecipato al Festival di Sanremo e poi ha preso il coraggio tra le mani e ha iniziato il suo monologo.

Sangiovanni e la terapia dopo Amici

Già dalla sua partecipazione ad Amici erano note le sue difficoltà a scuola, il suo sentirsi emarginato, gli scatti di rabbia. A cambiargli la vita è stata la musica e ad indirizzarlo verso la strada fatte di note e pentagrammi è stata Madame.

Il successo lo ha travolto e essere travolti dal successo è sì bello, ma anche brutto. Tutte le star hanno dovuto fare i conti con il passare dall'essere "nessuno" all'essere "qualcuno" e il chiedere aiuto, non sempre è facile.

Nel suo discorso Sangio ha spiegato che i suoi problemi con ansie e paranoie dopo Amici sono tornati e quindi ha avuto bisogno di una mano.

“È stato tutto enorme, anche le aspettative. Ansie, problemi e paranoie che la musica faceva svanire sono tornate. La soluzione era diventata il problema. Ovviamente mi è crollato il mondo addosso. Mi ha fatto cadere. E un’altra volta ho dovuto chiedere aiuto, e cercare qualcuno che mi tendesse una mano".

“Raccontarsi non è facile. Può essere doloroso. Ma la terapia è come la palestra: devi farla spesso e sentire la fatica, il sudore, i muscoli indolenziti", ha spiegato ancora.

Il discorso è continuato così: "Sono sceso sul mio fondo e ho accettato la sofferenza che mi ci ha portato. E, anche se sono un privilegiato, so che ci saranno comunque momenti in cui soffrirò. Ma ho smesso di vergognarmene perché ho capito che in ogni forma di dolore c’è sempre una forma di dignità".

Vergogna, un sentimento così comune ma così inespresso. Un turbamento interiore che porta a nascondere parti essenziali della nostra personalità. Il 19enne con la sua voce, che possiamo definire delicata, ha lanciato un messaggio importantissimo ai suoi coetanei (e non solo), non bisogna avere paura delle proprie emozioni, non vanno nascoste le paure: vanno affrontate. Un discorso da ascoltare e comprendere.