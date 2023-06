È finita la storia d'amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni? La ballerina rompe il silenzio

È finita la storia d'amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Dopo mesi in cui le voci che li volevano separati si erano fatte sempre più insistenti è stata proprio la ballerina a rompere il silenzio rilasciando un'intervista al magazine Grazia. Nell'ultimo periodo la danzatrice e il cantante non si sono più fatti vedere insieme, neanche una foto condivisa sui social e quindi la possibilità che le voci fossero vere è piano piano diventato sempre più concreta.

"Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore", queste le parole della ballerina che non confermano direttamente la rottura ma che lasciano intendere che la loro storia sia giunta al capolinea. La ballerina non ha certamente smentito le voci di crisi e rottura e inoltre specifica che Sangiovanni è il suo "primo grande amore" non che è il suo amore.

La danzatrice non ha dato ulteriori informazioni, ma spesso i non detti parlano più delle parole.