Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati? Gli indizi che indicano una crisi

La storia d'amore di Giulia Stabile e Sangiovanni sembrerebbe essere in crisi. Il cantante e la ballerina si sono conosciuti e innamorati nella scuola di Amici, i due arrivarono in finale e furono rispettivamente il vincitore del canto e la vincitrice del ballo nel 2021 (fu lei però a vincere al televoto proprio contro il fidanzato). Da quel momento non si sono più divisi e nonostante gli impegni lavorativi hanno sempre cercato di trascorrere il più tempo possibile insieme.

Riservatissimi, sui social hanno sempre condiviso pochi contenuti insieme, poche foto o video; nelle ultime settimane però il silenzio mediatico ha insospettito i fan della coppia. Ad esempio ogni sabato va in onda il serale di Amici e mai una volta Sangiovanni ha pubblicato una foto o un video in cui Giulia balla, ma anche l'assenza di 'Mi piace' ai loro post potrebbe essere sinonimo di crisi. Da giorni ormai si vocifera di una loro separazione e proprio oggi, 9 maggio, Alessandro Rosica, conosciuto con il nome di 'Investigatore Social', avrebbe avallato la teoria della rottura. "Sangiovanni e Giulia Stabile. Una delle coppie più belle e dolci del panorama televisivo sarebbe in forte crisi… Non si sono ancora lasciati definitivamente. In bocca al lupo a due persone eccezionali", queste le parole dell'Investigatore. Al momento nessuna risposta ufficiale è stata data dai diretti interessati e anche questo sta facendo crescere l'interesse intorno ai due.