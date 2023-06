Sangiovanni sulla fine della storia con Giulia Stabile: il commento che non è passato inosservato

Da settimane ormai la fine della relazione tra Giulia Stabile e Sangiovanni. La ballerina e il cantante, che si sono conosciuti ad Amici, non hanno mai direttamente confermato la rottura, ma in realtà non c'era bisogno perché dalle dichiarazioni che hanno rilasciato in questi giorni è palese che le loro strade si siano divise.

Se da una parte Stabile ha parlato di un "periodo buio" confermato anche da Raffaella Mennoia, Sangiovanni a Cosmopolitan ha fatto capire benissimo che Giulia non è più nella sua vita (e secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato proprio il cantante a spingere per chiudere la storia).

Al magazine, a margine dell'evento di Radio Italia Live, ha parlato di cosa e chi vorrebbe con sé se finisse il mondo: "Una chitarra, un microfono, un computer, tante cose, troppe cose… Tutto ciò che mi serve per fare musica e una ragazza che mi faccia scrivere tutta la musica del mondo". Beh, sicuramente la ragazza a cui si riferisce non è Giulia, altrimenti avrebbe fatto il suo nome. Insomma un altro tassello che si aggiunge all'oramai certezza che la loro relazione è giunta al termine e che nessuno dei due sia intenzionato a dare informazioni al riguardo.