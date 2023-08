Nuovo amore per Sangiovanni dopo Giulia Stabile: gli indizi e le indiscrezioni

Dopo le indiscrezioni che a inizio luglio davano Giulia Stabile impegnata con un nuovo flirt dopo Sangiovanni, mai confermate o smentite, a metà agosto ecco che il gossip ha travolto anche il cantautore di Vicenza. Secondo alcuni indizi social e alcune soffiate arrivate all'esperta del gossip Deianira Marzano Sangiovanni sarebbe partito per una vacanza in Giappone in compagnia di una ragazza, la sua nuova ragazza.

Che la relazione tra la ballerina e il cantante fosse agli sgoccioli purtroppo era noto già da aprile quando iniziarono a circolare le prime voci che li davano già per separati. Poi dopo mesi di silenzio ecco che arriva la conferma prima di Giulia e poi di Sangiovanni.

Entrambi si sono buttati a capofitto nel lavoro: Giulia era a Londra per seguire alcune lezioni, mentre Sangiovanni è volato a Los Angeles per lavorare al suo nuovo album poi tutti e due si sono concessi dei giorni di relax, lei al mare e lui a Tokyo in Giappone. E proprio su questo viaggio si è molto parlato in quanto in una delle foto condivise su Instagram si vede Sangiovanni che fa colazione, ma non è una colazione per uno e quindi è facile supporre che con lui ci fosse un'altra persona. Secondo le indiscrezioni rivelate a Marzano con lui ci sarebbe stata la sua nuova fidanzata, Alessia. Ad escludere che potesse esserci la famiglia con lui è sempre la stessa ragazza che riporta come tutti i familiari del cantante fossero andati, nello stesso periodo, a vedere Stabile all’evento in onore di Carla Fracci.

Ovviamente al momento si tratta solo di congetture, ma chissà potrebbero anche celare delle verità e chissà se il cantautore uscirà allo scoperto o se, essendo lui molto riservato, lascerà che il gossip continui a galoppare.